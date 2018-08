HC Tallinn ja Viljandi HC kontrollivad vormi Leedu käsipalliturniiril

Reedest pühapäevani Alytuses toimuvast Jono Cup turniirist võtavad osa kaheksa klubi. Lisaks Eesti meeskondadele osalevad Alytus „Varsa – Stronglasas“, HC Vilnius ja KTU (kõik Leedu), Kronon (Valgevene), Jurmala Sport (Läti) ja KS “Szcypiorniak” (Poola).

“Juuli algusest oleme tegelenud üldfüüsilise ettevalmistusega. Kaks nädalat tagasi mängisime esimese kontrollmängu Soome meistri Riihimäki Cocksiga. Peale seda oleme laagerdanud Valgas, treeninud Tallinnas kohati mõndadel päevadel kaks korda päevas ning omavahel ka mõned mängud pidanud," lausus HC Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Oleme jätnud teadlikult kontrollturniirid ja sõprusmängud augusti lõppu ja septembrisse. Hooaja ettevalmistusega sõidame võistlushooaega sisse, et tihedas mänguperioodis oktoobris, novembris ja detsembris taset hoida. Selgelt on näha, et aastane töö on vilja kandnud. Igastahes ootame lootusrikkalt uut hooaega. Võimalik, et lähiajal liitub veel nii mõnigi mees klubiga. Leedu turniiri kasuks otsustasime seetõttu, et tekib võimalus mängida Ida-Euroopa võistkondade vastu ning mehed saavad hea karastuse just agressiivse kaitsega meeskondade vastu. On selge, et oktoobris peetavad eurosarja mängud Kosovo klubiga tulevad tulised”, lisas Lepp.