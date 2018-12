HC Tallinn alistas leedukatest liidri, teistele Eesti klubidele Balti liigas kaotused

"Päris hea hoog on poistel sees," rõõmustas peatreener Lepp. "Karikaturniiri väsimusest saime lahti ja tegime väga tubli esituse. Armis Priskus hiilgas väravas, kaitse toimis ja kiirrünnakuid lahendasime küllalt edukalt. Võinuks juba avapoolajal eest ära minna, aga eksimusi tuli siis liiga palju sisse."

Teine B-tugevusgruppi kuuluv Eesti klubi Viljandi HC võõrustas Granitas-Karyst. Kuigi Leedu meistrivõistluste liidril oli kaasas vaid kolm vahetusmängijat, oli põhikoosseisus kvaliteeti piisavalt. Just avapoolajal avaldus see ilmekalt, Granitas sai parimal juhul juba üheksaväravalise edu ning puhkama mindi seisul 17:11.

Viljandi tuli riietusruumist välja sisukalt ja peagi ehk 37. minutiks oli vahe veel vaid neli väravat, 16:20. 56. minutil tabas Andrei Hapal seisuks 23:26, kuid punktiarvet mulgid avada ei suutnud. 24:28 kaotusmängus viskasid Hapal, Sergei Rodjukov ja Kristjan Koovit viis väravat.

Leedu meister alistas Eesti meistri

Tugevamas ehk A-grupis mängivad Eesti klubid pidid kodusaalis kaotuse vastu võtma. Põlva Serviti jäi Klaipeda Dragunase vastu algul taha, sai 6:4 ette, aga siis lubas Leedu meistermeeskonnal visata viis vastuseta väravat ja kaotas poolaja 10:12. Peatreener Kalmer Musting lubas meeskonnas muudatusi ja neid oli mitmeid.

"Ivan Telepnev mängis ainult kaitses, Martin Grištsuk jäi koosseisust välja ja andsin julgelt mänguaega noortele, kellest nii Tõnis Kase, Otto Karl Kont kui Mathias Rebane hästi hakkama said," kirjeldas Musting. "Kahjuks ei saanud terveks Henri Sillaste ja temast tundsime kõvasti puudust."

Serviti võitles kogu teise poolaja isukalt, jõudis korduvalt ühe värava kaugusele, kuid viiki või eduseisu ei saanud ning Dragunas võttis 26:24 võidu. Hendrik Varul viskas põlvalaste kasuks kuus, Kase neli ning Stanislav Holodjuk ja Alfred Timmo kolm väravat. "Võitlust oli palju, aga kahjuks ka tehnilist praaki, mis saigi võrdses heitluses saatuslikuks," hindas Musting.

Kehralased andsid Minski SKA-le lahingu

Loe veel

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustas kolmekordset Balti liiga võitjat Minski SKA-d ja kehralasedki andsid korraliku lahingu. Mängu algul saadi 2:0 ette, ent valgevenelased tegid 6:0 spurdi ja 16. minutiks juhtis SKA juba 11:4. Kehra lõpetas poolaja tugevalt ja peamiselt tänu Kaspar Leesi täpsetele karistusvisetele jõuti kahe värava kaugusele. Puhkama mindi siiski seisul 13:17.

Teine pooltund kulges sarnaselt – SKA üritas eest põgeneda, Kehra hammastega kinni hoida. 41. minutil tuli seisuks 19:23, kuid lähemale võõrustajad ei saanud ja nii tuli viies kaotus tulemusega 24:28. Kehra poolel tegid skoori vaid neli pallurit – Andrei Vahnovitš viskas kaheksa, Lees seitse, Uvis Strazdinš viis ja David Mamporia neli väravat.

A-tugevusgrupis on liidriks Zaporožje ZTR, kes täna lõpetas Riihimäel kohaliku Cocksi 41-mängulise võiduseeria Balti liigas, saades tiitlikaitsjast 28:22 (15:14) jagu. ZTR-il on kaheksa, mängu vähem pidanud Dragunasel ja SKA-l kuus, Cocksil ja Servitil kaks silma, Kehra jätkab punktita.

B-tugevusgrupis juhib hetkel Läti meister Dobele Tenax seitsme punktiga. Tallinnal ja Šviesal on kuus, Riia Celtnieksil neli, Granitas-Karysil kolm silma ja Viljandi on kaotanud kõik neli senipeetud kohtumist.

Eesti klubide pühapäevased mängud Balti liigas:



13:00 Viljandi HC – Vilniuse VHC Šviesa (Viljandi)

16:00 HC Tallinn – Kaunase Granitas-Karys (Sõle spordikeskuses)

16:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Zaporožje ZTR (Kehras)