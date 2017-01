Käsipalli Balti liigas sai Põlva Serviti teist päeva järjest ülinapi võidu, alistades Vilniuse VHC Šviesa 27:26 (18:14).

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kaotas kolmekordsele Balti liiga võitjale Minski SKA-le 27:31 (13:14) ja Viljandi HC andis tugeva lahingu Ukraina tippklubile Zaporožje ZTR, ent jäi siiski alla 19:24 (10:8).

Viljandis tõestas kodumeeskond, et ka tippklubide vastu võib edukalt mängida. Mulgid võitsid poolaja 10:8 ja Sten Maasalu kolme järjestikuse värava abil saadi teise pooltunni algul isegi 14:9 ette. ZTR vastas aga 7:0 spurdiga ja libises eest, võites kohtumise 24:19. Viljandi HC peatreener Marko Koks oli oma tiimi esitusega väga rahul.

"Mängisime eile paremini kui kolmapäeval koduliigas ja täna veel paremini kui eile – seega liigume heas suunas," sõnas Koks. "Olgem ausad, vastas oli ikka füüsiliselt väga võimas meeskond, aga hoolimata olemasolevast klassivahest tõestasime endile, et saame ka selliste klubide vastu hakkama."

"Kohtumine oli väga võitluslik ja meie kaitse toimis suurepäraselt," lisas mulkide juhendaja. "Rünnakul ehk maksime selle tõttu natuke lõivu ja teisel poolajal hakkas kimbutama ka väsimus. Aga valmistasime ukrainlastele korralikult peavalu ja kui mina spordihoonest lahkusin, kõlas ZTR-i riietusruumist veel valjuhäälset mänguanalüüsi, nimetagem seda nii."

Viljandi parimana sai Eesti koondislane Kristo Voika kirja 6 väravat. Sten Maasalu viskas 5, Ott Varik, Robert Lõpp ja Sergei Rodjukov 2 ning Kristjan Koovit ja Raiko Roosna lisasid ühe tabamuse. Mängu parim oli ZTR-i Maksim Karamõšev 7 väravaga.

A-alagrupis on ZTR-il nüüd 11, SKA-l ja Kehral 8 ning Viljandil 6 punkti. Järgnevad ühe kohtumise vähem pidanud Klaipeda Dragunas 3 ja Riia Celtnieks 2 silmaga. B-alagrupis tõusis Serviti ajutiselt uueks liidriks 9 punktiga, ent Riihimäe Cocksil on punkt vähem ja kaks mängu varuks. Dobele Tenaxil on 6, Kaunase Granitas-Karysil 3 ja Šviesal 2 silma.