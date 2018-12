FOTOD | Serviti seljatati! Käsipalli karikavõistlustel triumfeeris HC Tallinn

Karel Hermas peatas Henri Sillaste karistusviske, kuid läbi Muuga jõudis Serviti siiski 13:13 viigini, ent riietusruumi läks 14:13 eduseisul siiski Tallinn. Pärast pausi jäi karikakaitsja rünnakul tõsiselt hätta ja teisest poolajast oli kulunud 7.55, kui Henri Sillaste palli Armis Priskuse selja taha saatis. Ent Tallinn oli selleks ajaks visanud neli vastuseta väravat.

Serviti tegi 5:1 vahespurdi, mille lõpetuseks Hendrik Varuli värav seadis seisuks 18:19. Viigini ei jõutud, vaid hoopis Põlva kasvandik Robin Oberg tabas kahel korral järjest ja Tallinn libises jälle eest. Tundus, et visketäpsust jagus põlvalastel vaid viieks minutiks, sest rünnakul hakati uuesti ridamisi eksima.

Jüri Lepp: üks meeldivamaid karikavõite minu karjääris

Parimal juhul juhtis Tallinn juba kuue väravaga ja võttis lõpuks 26:23 võidu ning viis noore klubi auhinnakappi esimese suurema trofee. Võitjatele viskas Laast kuus, Viitkar ja Kelk viis ning Oberg neli väravat, kaotajate täpseim oli Sillaste seitsme tabamusega, Muuga lisas viis, Varul ja Raiko Rudissaar kolm väravat.

HC Tallinnast sai seitsmes klubi, kes võitnud iseseisva Eesti karika. Servitil on 11, HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil 10 ja Tallinna Oskaril kaks võitu. Korra on lisaks Tallinnale karika pea kohale tõstnud Viljandi HC, SK Reval-Sport/TTÜ ning HC Chocolate Boys. "Eks mul neid karikavõite juba ole, aga see oli ikka natuke teistmoodi ja üks meeldivamaid," kinnitas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Paljudele meie mängijatest oli see esimene suurem võit ja olen väga-väga uhke poiste üle. Mängisime teist päeva järjest, aga jälgisime koormust pingsalt ja suutsime kohe algusest peale vahetused hästi käima panna. Kõik said mängida, kellel oli suurem, kellel väiksem osa, ent kõik tegid oma töö hästi ära," hindas Lepp.

"Kui eelnevalt ootasin väravavahtide ja kaitse poolt paremat mängu, siis just sealt meile see võit täna tuligi. Rünnakul lipsas ikka sisse eksimusi, aga karikafinaalis ilu ei maksa. Pinged olid suured, kuid poisid suutsid taset hoida ja vajadusel tõstagi. Tore võit, siit on hea edasi minna suuremate eesmärkide poole," lisas Lepp.

Põlva/Arcwood napsas Viljandi HC eest pronksmedali

Pronksimängus oli pinget avavilest peale, sest esiliigaklubi Põlva/Arcwood läks nelja minutiga 4:1 ette. Viljandi HC võitles Kevin Pajuvälja heade tõrjete ja Simon Drõgini väravate abil poolaja keskpaigaks välja viigi, kuid 6:6 oli ka viimane viigiseis ses kohtumises. Kogenud põlvalaste poolel olid suurepärases hoos Olari Paumets ja Margo Piksööt ning väravapostide vahel võttis kolleegist eeskuju Kristjan Kukk.

Põlva/Arcwood sai Paumetsa 24. minuti tabamuse järel juba 12:7 eduseidu, ent mulgid tegid tugeva lõpu avapoolajale ning Drõgini värav vähendas kaotusseisu minimaalseks, 13:12. Teine pooltund algas küllalt võrdselt, aga Viljandi pallurite tehniline praak ja põlvalaste hea kaitse hakkasid vaikselt mõju avaldama ning esiliigaliider sai uuesti eest.

Viljandi proovis pidevalt väravavahti lisaväljakumängijaga asendades muutust tuua, aga neli tühja puuri visatud väravat tõestasid taktika puudusi. Kaks minutit enne lõpuvilet tuli Paumetsa viskest 29:25 ja Drõgin nägi kolmanda kaheminutilise karistuse järel punast kaarti. Aga eemaldamisi sai Arcwoodki ning mingil hetkel olid mõlemad tiimid platsil neljakesi.

Viljandi ukrainlasest mängujuht Volodimir Maslak tegi 30 sekundit enne lõppu seisuks 29:28, aga Arcwoodil tabas Rasmus Käo ning tulemusega 30:29 sai pronksmedalid kaela Põlva/Arcwood. Paumets viskas võitjate kasuks kuus, Piksööt ja Käo viis väravat, kaotajate poolel jäi Sergei Rodjukovi arvele seitse, Drõginile kuus ja Mikk Varikule viis tabamust.

Eesti meeste karikavõistlused 2018:

1. HC Tallinn (Armis Priskus, Risto Lepp, Robin Oberg, Risto Kiil, Uku-Tanel Laast, Rauno Aus, Karel Hermas, Enrico Anton, Sergei Glinka, Sander Sven Annula, Marek Karu, Markus Viitkar, Johannes Treimanis, Rainer Kelk, Markus-Oliver Mädo. Treenerid Jüri Lepp, Martin Lillepea, Madis Kokkuta ja Jürgen Soo, esindaja Risto Lepp).

2. Põlva Serviti (Jürgen Lepasson, Sander Sarapuu, Kristjan Muuga, Hendrik Varul, Martin Grištsuk, Raiko Rudissaar, Eston Varusk, Henri Sillaste, Roman Aizatullov, Sergei Ljubtšenko, Siivo Sokk, Ülljo Pihus, Indrek Neeme, Henri Hiiend, Carl-Eric Uibo, Stanislav Holodjuk, Denis Lõokene, Mario Karuse, Ivan Telepnev. Treenerid Kalmer Musting ja Rein Suvi, füsioterapeut Ly Kamja, esindaja Andres Neeme).

3. Põlva/Arcwood (Harri Oberg, Mihkel Tamm, Markus Käo, Veiko Tigason, Janno Kuus, Veiko Seim, Rene Volt, Raido Peedomaa, Enar Viljamaa, Meelis Mulla, Kristjan Kukk, Cristofer Jostov, Rasmus Käo, Risto Salla, Tarmo Salundi, Dani Piho, Siim Kübard, Margo Piksööt, Tiit Neeme, Sander Sõrmus, Ander Konks, Olari Paumets, Taavi Tigason. Treenerid Romet Oone ja Priit Jõks, esindajad Raido Peedomaa ja Markus Käo).