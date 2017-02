Käsipalli Balti liiga A-alagrupis kohtusid täna õhtul kaks Eesti klubi – tulises mängus alistas HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrsil 29:28 (17:17) Viljandi HC! B-alagrupis esinev Põlva Serviti jäi võõrsil ülinapilt 31:32 (16:19) alla tiitlikaitsja Riihimäe Cocksile.

Kehra kindlustas võiduga alagrupis vähemalt kolmanda koha, ent võib tõusta veel teisekski. Zaporožje ZTR-il on 15 punkti, Minski SKA-l ja Kehral 10, Viljandil 6, Klaipeda Dragunasel 3 ja Riia Celtnieksil 2 silma. Viimastes voorudes sõidavad mõlemad Eesti klubid külla tabeli viimastele ehk siis Riiga ja Klaipedasse.

Mikola Naumi tõrjed aitasid Kehra võidule

Kahe Eesti tippklubi mäng kulges pea terve mänguaja võrdsena. Avapoolaeg oli eriti väravaterohke ning lõppes 17:17 viigiga. Mõlema meeskonna peatreenerid tunnistasid mängujärgselt kui ühest suust, et kaitse ei toiminud esimesel pooltunnil kohe üldse. Teisel poolajal tundus hetkeks, et kodumeeskond läheb eest, sest 47. minutil sai Viljandi 26:23 eduseisu.

"Kõik oli meie kontrolli all ja tundus, et hoiame ära," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks. "Aga siis tuli imelik mõõn ja võibolla mängis rolli väsimuski, aga eks "peasüüdlane" seisis postide vahel – Mikola Naum tõrjus järjest kõik meie katsed, sealhulgas kiirrünnakud ja karistuviske. Eksisime lubamatult mujalgi ja ehkki lõpus oli veel väike viigilootus, saime valusa kaotuse."

Kehra juhendaja Indrek Lillsoo oli loomulikult tulemusega rahul: "Tuleb olla, mitte eriti hea mänguga saada nii tähtis võit! Tegin koosseisus Serviti-mänguga võrreldes muudatusi, aga kaitses olime algul pehmed. Teisel poolajal saime pidama ja Naum aitas värava lukku panna. Kolmanda koha kindlustamine alagrupis oli tähtis ja vaikselt võime enamatki loota."

Kehralaste ja kogu mängu parimana viskas Mikita Jermaševitš 8 väravat. Uku-Tanel Laast ja Kaupo Liiva lisasid 5, Dmõtro Jankovski 4, Jorma Käsper 2, Jaan Kauge, Indrek Normak, Marko Slastinovski, Kaspar Lees ja Anton Borovski 1 tabamuse. Mulkidel sai Kristo Voika kirja 7, Ott Varik, Sten Maasalu, Kristjan Koovit ja Sergei Rodjukov 4, Raiko Roosna ja Mark Lõpp 2 ning Kristo Järve 1 värava.

Serviti jäi dramaatilises mängus ülinapilt alla Cocksile

Eesti meister Põlva Serviti andis Riihimäel korraliku lahingu mullusele Balti liiga tšempionile Cocksile. Soomlased läksid küll kohe ette ning juhtisid pea kogu kohtumise, 37. minutiks juba kuue väravaga 25:19, ent Serviti ei andnud alla. Vastased noppisid ohtralt kaheminutilisi karistusi ja vaikselt vähenes vahegi.

Kümmekond minutit enne lõppu alustasid põlvalased kaotusseisus 24:28 aga 5:0 spurti ja asusid 54. minutil esmakordselt mängu juhtima. Tasavägine lõpp kuulus siiski võõrustajatele, Cocks sai 32:31 võidu. "Meil oli viimastel sekunditel ideaalne viigivõimalus, kui lõikasime söödu vahelt ning Henri Sillaste söötis kiirrünnakul Henri Hiiendile, ent viimane viskas vastu väravavahti," kirjeldas Serviti peatreener Kalmer Musting lõpuhetki.

"Kaotus pole kunagi meeldiv, aga mängukvaliteet oli selgelt parem kui viimati koduliigas," sõnas Musting. "Avapoolaeg oli jookse-viska mäng ning kartsin, et me ei pea lõpuni sellise tempoga vastu. Saime aga hästi hakkama, tulid ka õnnestumised ning ronisime kaotusseisust väljagi. Seega võib öelda, et liigume õiges suunas."

Serviti eest tegid skoori koguni 11 mängijat, teistes seas ka väravavaht Eston Varusk! Sillaste, Hiiend ja Kristjan Muuga viskasid 5, Andreas Rikken ja Roman Aizatullov 4, Hendrik Varul ja Anatoli Tšeslov 2 ning Varusk, Sander Sarapuu, Raiko Rudissaar ja Sergei Ljubtšenko 1 värava. Cocksi parimana tabas Teemu Tamminen 6 korda.

Cocks tõusis B-alagrupi tabelis nüüd Servitist mööda – punkte on neil vastavalt 10 ja 9, ent soomlastel on kaks mängu vähem peetud. Kui Läti meister Dobele Tenax homme võõrsil Cocksi ei võida, siis kindlustab Serviti teise koha, sõltumata viimase vooru kohtumisest Tenaxiga. Balti liiga alagrupiturniiri viimased mängud toimuvad 4. ja 5. märtsil.