FOTOD | Käsipalli meistriliiga mängijad ennustasid kuldmedalit Põlva Servitile

Homme saab SK Tapa ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi kohtumisega hoo sisse meeste käsipalli meistriliiga. Esikaheksasse on liitunud kaks uut meeskonda, meistriks ennustasid konkurendid kõige enam Põlva Servitit.

Tiitlikaitsja Põlva Serviti treener Kalmer Musting, kes ühtlasi juhendab ka Coop Põlva võistkonda, on rahul, et meistermeeskonna tuumik ei ole suvega eriti muutunud. Heast kokkumängust annab märku ka korralik hooaja algus. „Laupäevane edu eurosarjas andis kindlasti hea tunde, meil oli pikem pink, jõudsime rohkem,“ sõnas Musting.

Serviti suurimad konkurendid Eesti siseselt on jätkuvalt Kehra ja Viljandi mehed. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreenerina debüteerib pikki aastaid Kehras mängijana publikut hullutanud Kaupo Liiva. Viljandist on mitu liidrit lahkunud, kuid juhendaja Marko Koks loodab sellevõrra enam oma klubi noortele kasvandikele.

Lisaks Põlva Coopile debüteerib tänavu meistriliigas HC Tallinn. Viis aastat tagasi esimeste noorte gruppidega alustanud klubi on jõudnud meistriliigasse ning teeb kohe kaasa ka Balti liigas. “Meie ambitsioon ei ole kunagi olnud piirduda Eestiga. Soovime näidata väga head käsipalli, mis oleks eeskujuks ka kõigile meie noortele,” sõnas klubi tegevjuht Risto Lepp. Peatreenerina juhendab HC Tallinnast Jüri Lepp.

Möödunud aastal oma esindustega mänginud Aruküla ja Audentes on selleks hooajaks leivad ühte kappi pannud. „Meil on tugev noorte sats, lisaks Aruküla kogemusega mängijad. Tahame häid ja arendavaid mänge,“ sõnas peatreener Martin Noodla.

Kaheksa klubi seas alustavad meistrivõistluste hooaega ka Viimsi/Tööriistamarket ja SK Tapa.

Kuigi kevadeni on veel pikk tee käia, ennustas iga klubi mängija Eesti meistrit 2018. Kuus mängijat riputas kuldmedali Põlva Serviti kaela, Viljandi esindaja Raiko Roosna ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi mängija Kaspar Lees uskusid oma meeskonna võimalustesse.

Treenerite ülesandeks oli täna aga tähistada lähenevat Eesti Vabariigi 100 aastapäeva ehk visata pall kahe katsega väravasse nii, et kiiruse summaks tuleks kokku 100. Kõige tundlikumalt käsitlesid palli Viimsi/Tööriistamarketi loots Ain Pinnonen ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Kaupo Liiva, kelle tulemuseks jäi 101.

Meistriliiga esimene mängudevoor:

12.09.17 19:00 Tapa Spordihoone SK Tapa – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

13.09.17 19:00 Mesikäpa Hall Põlva Serviti – Coop Põlva

13.09.17 18:45 Kalevi Spordihall HC Tallinn – Viimsi/Tööriistamarket

13.09.17 19:00 Aruküla/Audentes – Viljandi HC