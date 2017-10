FOTOD | Elame veel! Käsipallikoondis võttis Bosnialt Kalevi hallis revanši, unistus MMile pääsemisest jäi ellu

Eesti käsipallikoondis võõrustas täna MM-valiksarjas Bosnia ja Hertsegoviinat, kellele kaotati eelmine nädal võõrsil 24:31. Nüüd võeti üsna veenev võit 29:25 (17:11).

Võrreldes avamänguga oli kõik kui peegelpildis: Eesti alustas imehästi ja ründas väga efektiivselt, erilist kindlust süstis meestesse väravasuule usaldatud Rasmus Ots, kes tegi ühe tõrje teise järel. Viiest 7-meetri-viskest tõrjus ta kolm.

Võidu järel tõmbas joonemängija Martin Johannson Otsale pähe värvilise nokatsi ja selgitas ajakirjanikele: "See on meil parima mängija rändkarikas, iga kohtumise järel vahetab omanikku!"

Igapäevaselt Eesti liigas Viljandi eest mängiv 25aastane Ots, kes töötab poes elektritarvikute müüjana ning treenib spordikoolis lapsi, muheles: "Proovisin anda endast 101 protsenti. Eks kogu aeg proovin, seekord tuli õnneks välja. Võrreldes avamänguga parandasid kõik enda mängu."

Eesti võitis poolajal 17:11. Teisel poolajal mäng enam nii ladusalt ei jooksnud, seisul 25:21 oli keeruline hetk, kui Jürgen Rooba eemaldati kaheks minutiks. Vahe sulaski kahele väravale, kuid platsile saades kostitas Rooba vastaseid kohe järjekordse tabamusega. Lõpus seisid eestlased hästi kaitses ja noppisid väravaid kiirrünnakutest. Kohtumise lõpus oli 700 pealtvaatajal põhjust püsti seistes aplodeerida, isegi siia sõitnud Bosnia fännid skandeerisid miskipärast: Eesti-Eesti!

Lõpuks kerkiski Rooba 8 väravaga Eesti resultatiivseimaks, Dener Jaanimaa viskas 6, Mikk Pinnonen 4, Mait Patrail 3, Johannson 2 väravat. Kokku sai Eesti koondise eest käe valgeks kümme mängijat.

Bosnia pool kõmmutasid Ivan Karacic ja Vladimir Vranjes kumbki 5 väravat.

Eestil on kahe vooru järel kirjas võit ja kaotus. Sama saldo on nüüd ka Bosnial. Jaanuaris seisab meil ees kaks kohtumist Šveitsiga, kes siiani veel mänginud pole. Edasi play-off'i pääseb vaid alagrupi võitja. "Mina olen optimistlik. Olen varemgi öelnud: kui koondisse tulen, siis tahan vaid võita," sõnas Mait Patrail. "Kaks aastat tagasi osales Bosnia MMil. Võit näitab, et kõik on võimalik."

ENNE MÄNGU

Kuna alagrupist pääseb play-off’i vaid võitja, on Eestil täna selg vastu seina. Kaotuse korral oleks grupi võitmise lootus sisuliselt kustunud ning järgmised kaks mängu Šveitsiga ei omaks nii suurt kaalu. Ideaalis oleks vaja kaheksaväravalist võitu, kuid seda on Euroopa tugevate keskmike hulka kuuluva Bosnia vastu kahtlemata raske saavutada.

MMile jõudmine oleks Eesti spordis enneolematu vägitegu, sellega pole siiani hakkama saanud mitte ühegi pallimänguala koondised. Kindlasti on Eesti käsipallikoondise jaoks jõukohasem murda esmalt 2020. aasta EM-finaalturniirile (sinna pääseb 24 riiki), kuid edukas MM-valiksari ja võimalikult kaugele jõudmine aitaks sellele kaasa. Play-off'is lisanduvad kuuele alagrupi võitjale 12 tiimi, kes jaanuari alguses peetaval EM-finaalturniiril ei kindlusta MM-piletit. Lisaks tiitlikaitsja Prantsusmaale on koht kindel korraldajatel Saksamaal ja Taanil. EMi põhjal mängitakse välja veel kolm piletit.

Eesti koondis laupäevaks (mängule valitakse 18-st 16 pallurit):

Eston Varusk, Henri Hiiend, Henri Sillaste, Kristjan Muuga, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Rasmus Ots (Viljandi HC), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Karl Toom (TV 1893 Neuhausen), Kristo Voika (Serik Belediyespor), Mikk Pinnonen (UMF Afturelding), Dener Jaanimaa (MT Melsungen), Andris Celminš (RK Maribor Branik), Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Karl Roosna (TUSEM Essen), Jürgen Rooba (Amo HK), Martin Johannson (Bukaresti CSA Steaua), Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere) ja Sten Maasalu (Siuntio IF).