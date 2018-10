Eurosarjas debüteeriv HC Tallinn läheb Kosovosse võitlema

Ferizaj linnas tegutsev KH Kastrioti on viiekordne Kosovo meister. Mullu lõpetati põhiturniir kolmanda kohaga ja pudeneti konkurentsist poolfinaalis. Eurosarjas osaletakse juba üheksandat korda, avaringist pole seni edasi saadud. Meeskond koosneb peamiselt kohalikest palluritest, kuid väravasuul seisab ülikogenud makedoonlane Kiril Kolev. 40-aastane väravavaht mängis aastaid tagasi Meistrite liigaski Skopje Vardari eest.

"Vastasest kahjuks liiga palju veel ei tea, liikuvat pilti pole näinud, aga ehk veel saame materjali," lootis Lepp. "Tegu on pigem professionaalse meeskonnaga ja tiimis nii noori kui Kolevi-sarnaseid kogenuid pallureid. Balkani stiil on meile ju teada – tugev kaitse ja veelgi parem võitlusvaim."

Mõlemat kohtumist vilistavad Svetoslav Jovchev ja Zvezdelin Yonchev Bulgaariast ning delegaat on bosnialane Pero Maric. "Loodame, et vile on normaalne. Aga peame ise kõvasti võitlema ja just oma eeldatavat kiiruslikku eelist kasutama. Meil on kindlasti šansid edasi saada, ehkki kodumeeskonda tuleb soosikuks pidada," hindas Lepp.