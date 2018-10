Esmakordselt eurosarjas osalev HC Tallinn läheb nädalavahetusel vastamisi Kosovo klubiga

Mõlemad kohtumised peetakse poolte vaheliste kokkulepete alusel Kosovos. Kastrioti on viiekordne Kosovo meister. Mullu lõpetas Kastrioti põhiturniiri kolmanda kohaga ja pudenes konkurentsist poolfinaalis. Eurosarjas osaletakse juba üheksandat korda, kuid kunagi varem pole avaringist edasi saadud. Eelmisel hooajal kaotas Kastrioti kahe mängu kokkuvõttes 51:60 Slovakkia klubile HKM Sala, kes järgmises voorus oli parem Švetsi klubist St. Otmat St. Gallen ning jäi 1/8-finaalis alla hollandlaste JMS Hurry-Up meeskonnale. Kosovo klubi vastu pärineb Tallinna peatreener Jüri Lepa viimane eurokogemus, sest hooajal 2014/15 jäi ta HC Kehraga kahe mängu kokkuvõttes kaheksa väravaga alla KH BESA Famigliale.

“Igal juhul läheme endast parimat andma ja võitlema. Kindlasti ei tee olukorda lihtsamaks, et meie enamustel meestel eurokogemus puudub ning mängime kaks mängu keevalise Balkani publiku ees. Kuna käsipallis viib eurosarjades osalemine raha vaid välja ning erinevalt jalgpallist sisse ei too, siis oli meile tunduvalt odavam loobuda oma kodumängust ja pidada kaks mängu Kosovos. Kastrioti on kindlasti tugev vastane, kuna Balkanimaade eurosarjades osalevad võistkonnad koosnevad alati professionaalsetest palluritest. Nad on oma neljast kodusest mängust kõik võitnud ja väravate vahe koguni 158:73. Nende vasaksisemine ja paremsisemine on valitud ka oktoobri lõpus toimuvateks koondislaste sekka," lausus klubi tegevjuht Risto Lepp.