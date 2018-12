EM-i blogi | Pirje Orasson Pariisist: finaalis tuleb vägev andmine

Prantslaste käsipallikodus toimub neil päevil ka mitmeid konverentse, suurimal neist tutvustati eile küllalt värsket uuendust ehk Selecti iBall-i. Palli sees olev kiip lubab koguda ohtralt erinevaid andmeid, mis loovad lisaväärtust ning tekitavad fännide jaoks uusi emotsioone. Lahendust katsetati juba meeste Meistrite liigas ja nüüd ka siin EM-i finaalmängudel.

Uuenduslikud on ka paljud teised projektid, millega rahvusvahelised alaliidud täna tegelevad. Tähtsamad suunad on sotsiaalmeedia, kus käsipalli populaarsus on plahvatuslikult kasvanud ning keskendumine uutele turgudele ehk Aasiale ja Ameerikale. Erilist tähelepanu ja investeeringuid on suunatud Jaapanisse, kus järgmisel aastal toimub naiste MM-finaalturniir ja siis juba Tokyo olümpiamängud."

EM-finaalturniiri poolfinaalides oli Venemaa 28:22 (16:15) üle Rumeeniast ning Prantsusmaa alistas Hollandi 27:21 (12:11). Reedel peeti ka 5.-6. koha mäng, kus EM-tiitli loovutanud Norra sai kindlalt jagu Rootsist 38:29 (22:14). Otsustavad medalimängud peetakse Pariisis pühapäeval.