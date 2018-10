EM-blogi | Jesper Bruno Bramanis: Hollandi käsipallikoondis on noor ja arrogantne

"Hollandi koondist treenib teist aastat kogenud islandlane Erlingur Richardsson, kes Berliini Füchsega võitnud klubide maailma karika. Väga tark mees, mõned aastad tagasi pidas Eestiski seminari, kus isegi kohal käisin. Suvel alistas Holland MM-i play-offi avamängus Rootsi ühe väravaga, võõrsil kaotasid kuuega ning finaalturniirile ei saanud.

Tiim on nooremapoolne, mitmed põhitegijad on vigastustega audis ja eriti on nõrgenenud vasaksisemiste kahurvägi. Kuid kogemuste puudust kompenseeritakse kindlasti arrogantsema mängustiiliga. Richardssoni käe all mängitakse aktiivse kaitsega, kus liini ees teeb tööd suur ja võimas Ephrahim Jerry, kes võib Eestile kindlasti probleemne olla.

Nimekaim mees on ehk Bundesliga liidri SG Flensburg-Handewitti ridadesse kuuluv mängujuht Dani Baijens, aga liiga palju ta seal mänguaega ei saa ning usun, et Eesti kaitse saab temaga hakkama. Küllalt heas hoos on hetkel Rasmus Otsa klubikaaslane Jeffrey Boomhouwer, sel kogenud vasakäärel on kümne mänguga Bundesligas koos 42 väravat. Ka vasakukäeline Bobby Schagen saab Bundesligas Stuttgardi eest palju mängida.

Ideaalis oleks Hollandil head väravavahid, mõlemad minu klubist. Kuid olen üllatunud, et 38-aastane ja suurte kogemustega Gerrie Eijlers üldse koosseisus on, sest ta pole vigastuse tõttu juba mitu kuud trennis käinud. Ja teine number Dennis Schellekens ei ole ka päris terve, nii et küllap kasutatakse Saksamaa teises liigas mängivat Bart Ravensbergenit."