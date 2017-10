Elame veel! Käsipallikoondis võttis Bosnialt Kalevi hallis revanši, lootus MMile saada püsib

Eesti käsipallikoondis võõrustas täna MM-valiksarjas Bosnia ja Hertsegoviinat, kellele kaotati eelmine nädal võõrsil 24:31. Nüüd võeti üsna veenev võit 29:25 (17:11).

Jürgen Rooba viskas 8 väravat, Dener Jaanimaa 6 ja Mikk Pinnonen 4.

Eestil on kahe vooru järel kirjas võit ja kaotus.

Uudis täieneb!

ENNE MÄNGU

Kuna alagrupist pääseb play-off’i vaid võitja, on Eestil täna selg vastu seina. Kaotuse korral oleks grupi võitmise lootus sisuliselt kustunud ning järgmised kaks mängu Šveitsiga ei omaks nii suurt kaalu. Ideaalis oleks vaja kaheksaväravalist võitu, kuid seda on Euroopa tugevate keskmike hulka kuuluva Bosnia vastu kahtlemata raske saavutada.

MMile jõudmine oleks Eesti spordis enneolematu vägitegu, sellega pole siiani hakkama saanud mitte ühegi pallimänguala koondised. Kindlasti on Eesti käsipallikoondise jaoks jõukohasem murda esmalt 2020. aasta EM-finaalturniirile (sinna pääseb 24 riiki), kuid edukas MM-valiksari ja võimalikult kaugele jõudmine aitaks sellele kaasa. Play-off'is lisanduvad kuuele alagrupi võitjale 12 tiimi, kes jaanuari alguses peetaval EM-finaalturniiril ei kindlusta MM-piletit. Lisaks tiitlikaitsja Prantsusmaale on koht kindel korraldajatel Saksamaal ja Taanil. EMi põhjal mängitakse välja veel kolm piletit.

Mäng toimub Kalevi spordihallis, kuhu on oodata fännibusse nii Põlvast kui ka Viljandist. Eesti koondise peatreener Rein Suvi tunnistas, et Sarajevos peetud avamängu analüüsiti väga põhjalikult. „Alustasime juba tagasiteel Münchenis, kus meil oli palju aega. Aga eilegi lahkasime videot kella kolmeni öösel ning lõikasime erinevaid momente mängijate jaoks kokku, et oleks lihtsam laupäeval teha vajalikke muudatusi,“ selgitas Suvi protsessi. „Leidsime mitmeid olukordi, eriti just vastaste rünnakuliikumistes, mis vajavad meie tähelepanu. Muudame nende liikumiste puhul oma kaitsetaktikat. Kas see ka tulu toob, pole muidugi võimalik öelda, aga kindlasti saame seda loota.“

Bosnialaste rünnak rajanes paljuski suurepärasele koostööle tagameeste ja joonemängija vahel. Eriti palju pahandust tegid Eestile just Ungari pronksimeeskonna Tatabanya KC joonemängija Vladimir Vranješ ning Poola tippklubi Pulawy KS Azoty tagaliinipaar Nikola Prce – Marko Panic, kes kolme peale saatsid Eesti võrku 20 palli.

Eesti koondis laupäevaks (mängule valitakse 18-st 16 pallurit):

Eston Varusk, Henri Hiiend, Henri Sillaste, Kristjan Muuga, Hendrik Varul (kõik Põlva Serviti), Rasmus Ots (Viljandi HC), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Karl Toom (TV 1893 Neuhausen), Kristo Voika (Serik Belediyespor), Mikk Pinnonen (UMF Afturelding), Dener Jaanimaa (MT Melsungen), Andris Celminš (RK Maribor Branik), Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Karl Roosna (TUSEM Essen), Jürgen Rooba (Amo HK), Martin Johannson (Bukaresti CSA Steaua), Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere) ja Sten Maasalu (Siuntio IF).