Eesti U20 käsipallikoondis kaotas EMil karistusvisetega Ukrainale

Vastane hakkas kaotusseisu vähendama, Eesti rünnak takerdus ning kaheksaminutilise perioodi jooksul saadi vaid üks värav. 44. minutil jõudis Ukraina 18:18 viigini ja läks peagi juhtimagi. Eesti võitles tublilt, korduvalt tuldi välja kaheväravalisest kaotusseisust. Kaks minutit enne lõppu tegi Sarapuu kiirrünnakust 26:26.

Ukraina läks uuesti juhtima, ent jäi vähemusse. Eestil oli mitmeid võimalusi viigistamiseks, kuid Oleksandr Bilõi tegi suurepäraseid tõrjeid. 46 sekundit enne lõpuvilet saatis Priskus palli tühja väravasse ning 27:27 viigiga lõppenud mängu saatus jäi karistusviseteseeria otsustada. Alfred Timmo ja Vahur Oolup olid täpsed, Priskus tõrjus korra, kuid Sarapuu viskele sai käe ette Bilõi ning Kase tabas posti ja Ukraina võttis 4:2 ehk 31:29 võidu.

Timmo tabas Eesti kasuks kaheksa korda, Kase lisas seitse, Sarapuu viis, Otto Karl Kont kolm, Pihus ja Viitkar kaks väravat ning Oolupi ja Priskuse arvele jäi üks tabamus. Mängu parimaks valitud ukrainlane Igor Hurin viskas nagu Timmogi kaheksa väravat. Eesti kohtub 7.-8. koha mängus Leedu – Itaalia vastasseisu kaotajaga.

"Üks meie parimaid mänge sel turniiril – suutsime tehnilise praagi hoida normaalsetes piirides. Kaitsetegevus oli ka hea, rünnakul läks kohati tormamiseks. 7-6 rünnakuskeemile läksime teadlikult ja planeeritult, sest aimasime, et ei suuda muidu mängu võrdsena hoida. Hätta jäime jälle heade väravavõimaluste realiseerimisel ja see otsustas ka mängu saatuse," analüüsis Musting.

"Kaotus on kaotus ja juba kolmas järjest ning et spordis maksab vaid võit, ei saa pead liiva alla peita ja öelda, et oleme rahul," lisas Eesti koondise peatreener. "Jah, võitleme hästi aga kolm nappi kaotust on tõsiasi. Kohtumiste lõpud tuleb paremini mängida, mitte initsiatiivi kaotada, sest tagaajaja roll on palju raskem. Nii võrdse tasemega turniiril nagu siin, on see väga tähtis."