Eesti U-17 käsipallikoondis tegi suurepärase turniiri: Euroopa viiendad!

Eesti 2000. aastal ja hiljem sündinud noormeeste käsipallikoondis sai Euroopa lahtistel meistrivõistlustel Göteborgis viienda koha, alistades otsustavas kohtumises Iisraeli eakaaslaste meeskonna 35:31 (16:15).

Eesti koondise resultatiivseim mängija oli Simon Drõgin 9 tabamusega. Alfred Timmo viskas 8, Mathias Rebane 5, Raimond Eric Jaanus ja Martin Nerut 3, Raimond Himma, Markus Kask ja Vahur Oolup 2 ning Marten Saar 1 värava.

"Võitis see, kumb rohkem tahtis," võttis Eesti koondise peatreener Marko Koks kohtumise lühidalt kokku. "Iisraeli mängus polnud meie jaoks midagi üllatavat. Nad tulid alguses kõrgelt peale ja palju oli rabistamist.

Teise poolaja keskel jäime kolme tabamusega taha, kuid siis saime kaitse pidama, mille pealt teenisime lihtsaid väravaid. Päris lõpus nad andsid alla."

Eesti sai 16 meeskonna seas viienda koha. "Jään turniiriga väga rahule," sõnas Koks. "Enne võistlust poleks keegi julgenud meile sellist edu ennustada. Meil oli palju positiivseid üllatajaid, kuid eraldi ei tahaks kedagi esile tõsta, sest kogu meeskond tegutses tublilt. Näitasime mitmel korral tahtejõudu, ega murdunud ka rasketel momentidel. Eestlane on ju juba selline, kes annab kaotusseisus tihtilugu alla, kuid me võitlesime lõpuni."

Kohamängud. 15.-16. koht: Fääri saared – Soome 25:27, 13.-14. koht:

Luksemburg – Gruusia 32:28, 11.-12. koht: Rumeenia – Slovakkia 40:26, 9.-10. koht: Valgevene – Holland 23:22, 7.-8. koht: Poola – Tšehhi 25:25, 5.-6. koht: Eesti – Iisrael 35:31, 3.-4. koht: Island – Norra, 1.-2. koht: Austria – Rootsi.

Vahegruppide lõppseisud 3. vooru järel. 1. vahegrupp: Austria 6, Island 4, Eesti 2, Poola 0. 2. vahegrupp: Rootsi 6, Norra 4, Iisrael 2, Tšehhi 0. 3. vahegrupp: Valgevene 6, Rumeenia 3, Luksemburg 3, Fääri saared 0. 4. vahegrupp: Holland 6, Slovakkia 3, Gruusia 3, Soome 0.

Vahegrupiturniiril ja kohamatšides mängiti 2x30 minutit.

Alagruppide lõpptabelid 3. vooru järel. A-alagrupp: Island 6, Tšehhi 4, Valgevene 2, Soome 0. B-alagrupp: Rootsi 6, Eesti 4, Slovakkia 2, Fääri saared 0. C-alagrupp: Austria 6, Norra 4, Rumeenia 2, Gruusia 0, D-alagrupp: Iisrael 4, Poola 4, Holland 2, Luksemburg 2.

Alagrupiturniiril oli mänguaja pikkuseks 2x25 minutit.

Eesti koondise koosseis: Alfred Timmo (HC Põlva) 42, Mathias Rebane (HC Põlva) 40 väravat, Martin Nerut (HC Kehra) 18, Vahur Oolup (SK Tapa) 18, Simon Drõgin (Viljandi HC) 12, Markus Kask (Aruküla SK) 11, David Mamporia (HC Kehra) 10, Raimond Eric Jaanus (HC Põlva) 9, Marten Saar (SK Tapa) 6, Raimond Himma (SK Tapa) 4, Rauno Kopli (Aruküla SK) 2, Taniel Sermat (HC Põlva) 2, Christofer Viilop (HC Põlva) 1, Ranet Nüüd (SK Tapa), Sander Nemvalts (HC Põlva). Peatreener Marko Koks, treener Kalmer Musting.