Eesti U-17 käsipallikoondis kaotas Rootsile, kuid jätkab EM-il edasipääsuvõitlust

Eesti 2000. aastal ja hiljem sündinud noormeeste käsipallikoondis kaotas Göteborgis toimuvatel Euroopa lahtistel meistrivõistlustel teises voorus korraldajamaale Rootsile 13:33 (7:14).

Eesti koondise resultatiivseimad mängijad olid Markus Kask ja Mathias Rebane nelja väravaga. Raimond Himma, Raimond Eric Jaanuse, David Mamporia, Martin Neruti ning Alfred Timmo arvele kanti üks tabamus.

Eesti jätkab avapäeva järel kahe punktiga, sest turniiri esimeses voorus alistati Slovakkia 27:21 (16:8). „Slovakkia on Euroopa keskmik, aga meie keskendusime enda tegemistele,“ tõdes Eesti koondise peatreener Marko Koks. „Meil kõik õnnestus. Alustasime hästi, pidasime mängujoonisest kinni, tegime vähe pallikaotusi, realiseerisime edukalt rünnakuid, millest kõigest saime hea emotsiooni.“

Koksi sõnul suhtuti maailma eliiti kuuluvatesse rootslastesse aupaklikult. „Nad on favoriidid ja meil oli nende ees aukartus,“ tunnistas Koks. „Esimesed kümme minutit pidasime nendega sammu, kuid seisult 4:4 läksid nad oma teed. Meil tuli sisse liiga palju pallikaotusi, mistõttu rootslased ei pidanud palli enda valdusse saamiseks eriti vaeva nägema. Lõpus jagasime mänguaega võrdselt, et alagrupiturniiri otsustavas kohtumises värsked olla. Kuigi meil oli kaks matši päevas, ei jäänud rootslaste vastu asi füüsise, vaid mõtlemise taha.“

Teisipäeval, 4. juulil mängib Eesti alagrupi viimases voorus Fääri saartega, kes on kaotanud mõlemad senised kohtumised. Võit viiks eestlased alagrupist kindlasti edasi ja kahte punkti minnakse ka püüdma.

„Tahame alagrupis kahe parema sekka tulla, et saada veel häid mänge,“ ütles Koks. „Siiski ei saa me vastast alahinnata. Mul on selgelt meeles paariaastatagune kohtumine, kus võtsime Fääri saari kergemalt, kuid saime neilt valusa õppetunni.“

Teises B-alagrupi teise vooru kohtumises alistas Slovakkia 24:14 (12:7) Fääri saarte meeskonna ning kahe vooru järel on Rootsil 4, Slovakkial ja Eestil 2 ning Fääri saartel 0 punkti. Teisipäeval, 4. juulil lähevad viimases voorus Eesti aja järgi kell 16.00 vastamisi Rootsi – Slovakkia ja Fääri saared - Eesti. Alagrupist pääseb edasi kaks paremat meeskonda.

Tabeliseisud 2. vooru järel. A-alagrupp: Tšehhi 4, Island 4, Valgevene 0, Soome 0. B-alagrupp: Rootsi 4, Slovakkia 2, Eesti 2, Fääri saared 0.

C-alagrupp: Austria 4, Norra 2, Rumeenia 2, Gruusia 0, D-alagrupp: Poola 4, Iisrael 2, Luksemburg 2, Holland 0. Alagrupiturniiril on mänguaja pikkuseks 2x25 minutit. Vahegrupiturniiril ja kohamatšides mängitakse 2x30 minutit.

Eesti koondise koosseis: Mathias Rebane (HC Põlva) 12 väravat, David Mamporia (HC Kehra) 7, Markus Kask (Aruküla SK) 5, Alfred Timmo (HC

Põlva) 5, Vahur Oolup (SK Tapa) 3, Rauno Kopli (Aruküla SK) 2, Simon Drõgin (Viljandi HC) 1, Raimond Himma (SK Tapa) 1, Raimond Eric Jaanus (HC Põlva) 1, Martin Nerut (HC Kehra) 1, Marten Saar (SK Tapa) 1, Taniel Sermat (HC Põlva) 1, Ranet Nüüd (SK Tapa), Sander Nemvalts, Christofer Viilop (mõlemad HC Põlva). Peatreener Marko Koks, treener Kalmer Musting.