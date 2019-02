Eesti tippklubid võõrustavad nii kodu- kui välismaiseid konkurente

Kaks vooru enne põhihooaja lõppu selgus küll juba vaheturniiriks nelikutesse jaotumine, ent kuna kaasa võetakse kõik punktid ja väravad, siis vähetähtsaid mänge pole. Nelikutesiseselt saab võitlus kohtade eest olema väga põnev, jätkudes ka põhiturniiri viimastes voorudes.

Kaupo Liiva: kaotus Tallinnale andis positiivsetki mõju

Meistriliigaliider Kehra sai eelmisel nädalal hooaja esimese kaotuse, jäädes alla HC Tallinnale. Teisipäeval tuleb Kehrasse külla kolmekordne Balti liiga võitja Minski SKA ning reedel SK Tapa. Detsembris hakkasid kehralased Valgevene tippklubile kõvasti vastu ja kaotasid vaid nelja väravaga, Tapa alistati sügisel 35:25.

"Tulemas on ilmselt kaks erinevat mängu. SKA-l tundub olevat viimasel ajal vormilangus, aga raske saab ikka olema. Lähme võidu peale, sest tabelis on null punkti. Ja Tapat ei tohi alahinnata, Eesti liigas võib kiirelt karistada saada, kui piisavalt tõsiselt ei keskendu," arvas Kehra peatreener Kaupo Liiva.

"Kaotus Tallinnale andis positiivsetki mõju. Huvitav oli näha, kuidas pallurid ise mängujärgselt kohe analüüsima hakkasid, mis halvasti läks. Kõik saavad aru, et pool aastat on veel vaja kõvasti tööd teha, nii füüsiliselt kui mänguliselt. Serviti ja Tallinn on täienenud, koduliiga muutub ainult põnevamaks," usub Liiva.

Kolmapäeval sõidab HC Tallinn teist korda viie päeva sees külla Viljandi HC-le. Laupäeval tehti Balti liiga raames 24:24 viik, sügiseses liigamängus said 27:26 võidu mulgid. Samas oli Tallinn vastasest 26:17 üle karikavõistluste poolfinaalis. Viljandi on 2019. aastal endiselt võiduta, pealinlased põhjustasid eelmises liigamängus hooaja esimese kaotuse Kehrale.