Eesti peatreener Thomas Sivertsson: oleme paari päevaga päris kaugele jõudnud

Nagu Eesti, pole Hollandki kunagi EM-finaalturniirile pääsenud. Korra ajaloos mängiti MM-il, ent see juhtus 57 aastat tagasi. Tänavu oldi selle saavutuse kordamisele lähedal – võideti alagrupp Belgia, Türgi ja Kreeka ees ning play-off'is alistati kodus ühe väravaga Rootsi, kuid kaotati võõrsil kuuega. MM-alagrupis saadi ainus kaotus tänavu jaanuaris võõrsil Türgi käest.

"Vastaste suurimaks trumbiks on tõsiasi, et nad olid juunis mitu nädalat koos ja on väga hästi kokkumänginud meeskond," hindas Sivertsson. "Neil on rünnakul kasutada palju erinevaid kombinatsioone, mis võivad meie kaitset üllatada. Holland on küllalt terviklik tiim – head mängujuhid, tugevad viskajad tagant ja osavad ääred."

Soosikukoorem on Eesti peatreeneri hinnangul kindlasti kodumeeskonna õlgadel. "Ja see võib neile lisapingeid peale panna, sest nad pole harjunud soosiku rollis olema. Meie jaoks on tegu väljakutsega, aga seda heas mõttes. Ilmselt ma ei üllata kui ütlen, et kaitse saab olema võtmeks ning rünnakul peame olema kannatlikud ja targad," lausus Sivertsson.

Erinevate EM- ja MM-valiktsüklite jooksul on Eesti ja Holland kohtunud viiel korral. Pärast 2003. aastal Tallinnas saadud 30:23 võitu pole Eesti homsest vastasest jagu saanud. Korra mängiti viiki ja kolm korda kaotati, viimati 2012. aasta jaanuaris Põlvas 28:29. Neljapäevase mängu kohtunikud on Javier Alvarez Mata ja Yon Bustamante Lopez Hispaaniast. Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaat on prantslane Michel Caillet.