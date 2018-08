Eesti koondislase koduklubi hakkab mängima Euroopa tippliigas

“Meil on hea meel teatada, et liigaga liitub kahekordne Euroopa meistermeeskondade karikavõitja Steaua,” sõnas SEHA liiga president Mihajlo Mihajlovski. “Tegemist on rikkaliku ajalooga klubiga ning loodetavasti tekitab rumeenlaste liitumine meis kõigis elevust," vahendab Käsipall24.

Steaua peamänedžer Vasile Stinga on samuti rahul. “Meie mängijad on rõõmsad, et saavad SEHA liigas osaleda,” lausus Stinga. “Meie jaoks on see uueks väljakutseks ja kuigi neljas liigas korraga osalemine pole kerge, ei saavuta spordis töö ning ohverdusteta mitte midagi.”

SEHA liiga uus hooaeg algab 28. augustil.