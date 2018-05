Eesti koondislane hakkab mängima Saksamaa kolmandas liigas

Krefeld läheb uuele hooajale ka uue peatreeneriga, sest juhendamise võtab üle 49-aastane taanlane Ronny Rogawska. "Olen tänastelt klubikaaslastelt palju häid asju Krefeldi kohta kuulnud ja uus treener on omal ajal näiteks koos Michael Hegemanniga mänginud ja olnud ka meie praeguse mängujuhi Justin Mülleri ekstreener ning mõlemad ütlesid, et tegu on väga hea treeneriga noorele mängijale," sõnas Roosna.

Teine hooaeg Essenis lõpeb Roosnal laupäeval, kuid rahule noor paremäär sellega ei jäänud. "Klubil oli edukas hooaeg, kuus vooru enne lõppu kindlustasime liigasse jäämise ja praegu oleme üheksandal kohal. Isiklikus plaanis oli tegu väga raske aastaga, mänguaega sain hooaja jooksul väga vähe," tunnistas tänavu 2. Bundesligas 30 väravat visanud Roosna.

"Siirdumine Krefeldi on omamoodi samm tagasi, ent vahel tuleb sellinegi teha, et siis uuesti edasi liikuda," lisas Eesti koondislane. "Esseni-aeg oli keeruline ja rahule ma sellega jääda ei saa. Vähene mänguaeg ja treeneri usaldamatus kõigutasid ka enesekindlust, ehkki saadud kogemused on hindamatud ja tervikuna olid need kaks aastat väga õpetlik periood mu elus."