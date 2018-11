Eesti koondislane eurosarja debüüdist: hea kogemus, saime suurepärased emotsioonid

"Islandi meistriliiga on palju kõvema tasemega. Mängutempo, eriti just mõtlemiskiirus on oluliselt kõrgem ja mängijad kogenumad kui esiliigas, kus enne mängisin. Põhinaiskonnas mängin vasakul äärel, duubli eest vasaksisemist. Meil on kogenud treenerid, kellest üks juhendab ka Fääri saarte koondist ja treeningud on väga põnevad," jagas Molkova muljeid Valurist, kes hetkel meistriliigas 13 punktiga liidrikohal.

Dener Jaanimaalt nädalaga 13 väravat

Saksamaa Bundesligas said eestlaste koduklubid kirja võidu. Rasmus Ots vaatas pingilt, kui Bergischer HC alistas VfL Gummersbachi 30:28 (14:16) ja vigastatud Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf oli 31:26 (20:14) üle TBV Lemgo Lippest. BHC on 16 punktiga viiendal, Hannover 12 silmaga üheksandal kohal.

Teises Bundesligas pallivate eestlaste jaoks oli nädal tihe ja osaliselt edukaski. Dener Jaanimaa viskas viis väravat ja andis neli resultatiivset söötu, kui TuS N-Lübbecke alistas reedel ASV Hamm-Westfaleni 27:25 (12:14). Kaks päeva hiljem pommitas Jaanimaa Dessau-Rosslauer HV 06 võrku kaheksa väravat, kuid Lübbecke pidi leppima 24:24 (15:12) viigiga.

Karl Toomi arvele jäi TV Emsdetteni 30:29 (15:14) võidumängus HSV Hamburgi üle üks resultatiivne sööt. Pühapäeval sai ta kolme tabamusega kirja hooaja isikliku skoorirekordi, kuid koduklubi jäi 36:39 (18:20) alla Esseni TUSEM-ile. Lübbecke on 17 punktiga viies, Emsdetten 14 silmaga kaheksas. Jaanimaal on 61 värava ja 39 söödu näol kirjas täpselt 100 resultatiivsuspunkti – vaid viiel mängijal liigas on enam.

Schwerini Mecklenburger Stiere sai kolmandas liigas Armi Pärdi ühe värava abil napi 34:33 (17:17) võidu MTV Braunschweigi üle. Madalamates liigades oli Rasmus Ots võidukas BHC duubli ridades, samas kui TSG Söflingenis mängiv Kristo Voika jäi ise nullile ning meeskondki kaotas.

Isiklik skoorirekord ja kaks tähtsat võitu Martin Johannsonile

Nädal oli mitmel rindel edukas Martin Johannsoni ja Bukaresti Steaua jaoks. SEHA-liigas saadi magus 29:28 (13:15) võõrsilvõit Makedoonia Meistrite liiga klubi Skopje Metalurgi üle ning Eesti koondise kapten viskas käimasoleva hooaja isiklikuks rekordiks viis väravat. Rumeenia kõrgliigas naasis Steaua võitude teele, olles 28:25 (15:10) parem Suceava Dinist, Johannson tabas korra.

Võidukad olid eestlased ka Rootsi ja Sloveenia meistriliigades. Jürgen Rooba väravaid ei visanud, ent tema HIF Karlskrona kirjutas tabelisse kolmanda järjestikuse võidu, alistades Lugi HF-i 23:20 (11:10). Andris Celminš oli täpne kolmel korral, kui RK Maribor Branik sai 32:30 (18:10) jagu Ivančna Gorica RK Svišist.

Soome kõrgliigas tunnistas Siuntio IF hoolimata Sten Maasalu kuuest ja Ott Variku ühest tabamusest Karjaa BK-46 33:23 (15:10) paremust. Helsingi IFK oli aga 29:21 (15:10) üle Pargas IF-ist ning mängu parimaks valitud Ardo Puna viskas kuus väravat. Hollandi kõrgliigas tabas Jesper Bruno Bramanis kolmel korral, kuid HV KRAS/Volendam jäi 27:32 alla Den Haagi meeskonnale.

Eesti koondise väravavahi Marius Aleksejevi nädal oli minoorne. Tema koduklubi Akureyri HF pudenes esmalt Islandi karikasarjas 18:23 kaotusega Reykjaviki Frami vastu ning siis tunnistati meistriliigas sama linna Valuri 31:22 paremust.