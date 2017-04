Eesti koondise videotehnik Priit Allikivi tüüris Tartu esiliigas triumfini

2017. aasta ksäipalli esiliiga võitja Tartu Ülikool/ Glassdrive. Juhendaja Priit Allikivi on tagumises reas parempoolseim.

Käsipalli esiliiga finaalis sai Tartu Ülikool/Glassdrive jagu Põlva Tarbijate Ühistust 27:25.

Põlva noor meeskond valmistas suure üllatuse juba poolfinaalis, võites kahe viimase aasta esiliiga parimat Põlva/Arcwoodi 31:26. Teises poolfinaalis oli TÜ/Glassdrive üle Tallinna Oskarist 26:24.

Finaalkohtumises pidid peatreener Kalmer Mustinguta tegutsenud noored ja uljad põlvakad alla vanduma suuremate kogemustega tartlastele. Musting juhendas samal ajal Balti liiga finaalturniiril mänginud Põlva Servitit. Finaalis näitasid taaralinlased hingestatud mängu ja peatreener Priit Allikivi ei lasknud mänguohje hetkekski käest.

TÜ/Glassdrive’i resultatiivseimad mängijad olid Margo Piksööt 8, Klaus Peeter Rüütli 6 ja Janno Kuus 5 tabamusega. Põlva TÜ suurimateks skooritegijateks kujunesid Mathias Rebane 9, Tõnis Kase 6 ning Veiko Markel 4 väravaga.

Eesti koondises videotreenerina tegutseva 33aastase Allikivi jaoks oli see Tartu juhendajana karjääri parim kordaminek. Mullu oli Glassdrive esiliigas teine, aasta varem kolmas. „Mina olin võidu järel marurahulik, mehed olid väga õnnelikud, sest suutsid selle võidu ära oodata. Mul on nende pärast väga hea meel. Suutsime vältida ületreeningut,“ muheles Allikivi, kes tänas võidu järel oma abikaasat Mari-Liisi. „Ta on olnud erakordselt kannatlik, tänu sellele olen muude tööde kõrvalt saanud selle meeskonnaga tegeleda.“