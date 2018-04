Eesti koondise kapten jätkab tippklubis veel kaks aastat

Rumeenia käsipallimeistrivõistlused on veel täies hoos, aga läbi hooaja Bukaresti Steaua suunalt Eestisse kandunud head uudised said sel nädalal jätku. Hetkel kolmandat hooaega Steauas palliv Eesti koondise kapten Martin Johannson sõlmis uue lepingu ning jätkab Rumeenia tippklubis veel kaks aastat.

2015. aastal 28-kordse Rumeenia meistri ridadesse siirdunud Johannson ei varjanud rahulolu. "Üks isiklikke eesmärke sai täidetud! Tunnen tõesti, et mind hinnatakse siin ja ma loodan, et mitte niisama. Pole kunagi olnud mingi talent ja seega aitab vaid kõva töö, mida on mulle alati meeldinud teha ja mida siiani järelikult hinnatakse," sõnas 32-aastane joonemängija.

"Kerget huvi oli siit-sealt ikka veel, aga kuna Steauas olid juba pikalt jutud lepingu pikendamisest, siis hullult ei pingutanud ja lõppkokkuvõttes parim pakkumine tuli ikka siit," tunnistas Johannson. "Samas tingimused on äärmiselt head minu tagasihoidlikke nõudmisi arvestades, kolleegid on profid ning perspektiiv meeletu, pidades silmas tulevaid hooaegu."

Steaua võitis tänavu Rumeenia kõrgliiga põhiturniiri ning kindlustas play-offis juba ka pääsu nelja parema hulka, olles mängudega 2:0 veerandfinaalis üle Baia Mare CS Minaurist. Poolfinaalivastast oodatakse paarist Bukaresti CSM – Timisoara SCM Politehnica, kus mängude seis on 1:1.