Eesti klubid teenisid käsipalli Balti liigas nelja peale ühe punkti

2017. aasta viimane mängupäev Balti liigas Eesti klubidele punktisaagi osas suurt rõõmu ei toonud – ainsana sai tabelisse lisa Põlva Serviti, kes mängis 33:33 viiki Minski SKA-ga. HC Tallinn kaotas Zaporožje ZTR-ile 21:23, Viljandi HC Riihimäe Cocksile 16:45 ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper Dobele Tenaxile 29:34.

Pühapäevased paremad etteasted tulid B-alagrupis mängivatelt Eesti klubidelt. Liider Serviti võttis kodusaalis vastu Balti liiga kolmekordse võitja Minski SKA ning pakkus publikule haarava ja tasavägise kohtumise. Kogu mängu jooksul ei pääsenud kumbki tiim juhtima enam kui kolme väravaga ning sedagi juhtus vaid korra kui 4. minutil oli Serviti 4:1 ees!

Kalmer Musting jäi nädalavahetusega rahule

Võrdsest mängust räägivad numbridki – poolaeg 17:17, lõppseis 33:33. Serviti kasuks viskas Carl-Eric Uibo kaheksa, Kristjan Muuga seitse, Henri Sillaste ja Martin Grištsuk kuus väravat. Vastastest said samuti kaheksa tabamust kirja Artur Rudz ja Maksim Sontšik.

"Oli tõesti väga tasavägine kohtumine," tunnistas Serviti peatreener Kalmer Musting. "Meil oli võiduvõimalus ka – omasime 14 sekundit enne lõppu palli, võtsime väravavahi välja, kuid ei lahendanud seitse kuue vastu olukorda ära. Täna oli eilsega võrreldes tehnilist praaki palju enam ning kaitsegi ei pidanud sama tihedalt."

Lisaks kaotas Serviti vigastuste tõttu eile avapoolajal Roman Aizatullovi ning täna Raiko Rudissaare. "Eriti Aizatullovist oli täna puudus, andnuks meile kõvasti käike juurde. Aga tervikuna oli laupäevane esitus ZTR-i vastu maksimumilähedane, mõlemad meeskonnad mängisid kõrgekvaliteedilist käsipalli," hindas Musting.

Serviti juhendaja jäi tervikuna nädalavahetusega rahule: "Kolm punkti on ikka rohkem kui kaks ning rasked mängud järjestikustel päevadel pole lihtne katsumus. Tabeliseis on tihe, eks kõik otsustatakse hooaja teises pooles. Neljandaks jääda on juba keeruline, aga esikolmiku kohtade paikapanemine jääb kevadesse."

Debütant Tallinn näitas mulluse finalisti vastu hambaid

Laupäeval tublisti SKA-le vastu hakanud HC Tallinn ei tundnud päev hiljem mingit aukartust tugeva Ukraina klubi Zaporožje ZTR-i vastu, omades lõpuminutiteni isegi võiduvõimalusi. Balti liiga debütant mängis terve kohtumise mulluse hõbedameeskonnaga kui võrdne võrdsega, kaotas poolaja 11:12 ning viis minutit enne lõpuvilet juhtis 21:20.

"Saime siis veidi rumala karistuse, aga viigivõimalust omasime ikka – 40 sekundit enne lõppu olime ühega taga ja omasime palli, ent ei lahendanud kõige paremini," kirjeldas Tallinna peatreener Jüri Lepp 21:23 kaotuse lõpuhetki. "Eks ZTR pani lõpus kogemused maksma, meil andis märku kahe raske mängu väsimus ja lühike pink."

Hoolimata kahest kaotusest, leidis Lepp nädalavahetusest palju positiivset. "Peab ikka rahul olema, noorele meeskonnale annavad sellised head partiid tugevate vastastega suure portsu enesekindlust. Kõik võitlesid, ette heita pole kellelegi midagi. Siit on hea edasi minna," arvas Lepp.

Teist päeva järjest oli pealinlaste resultatiivseim Marko Slastinovski, täna seitsme väravaga. Veiko Luik ja Enrico Anton tabasid kolm korda. Ukrainlaste täpseim oli Aleksei Gantšev viie väravaga. B-alagrupis on Servitil 9, ZTR-il 8, SKA-l 7, Tallinnal, Riia Celtnieksil ja Kaunase Granitas-Karysil 2 punkti.

Kehrale kaotus kodusaalis, Viljandi hävis Soomes

Laupäeval käimasoleva hooaja esimesed punktid Balti liigas teeninud HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ei suutnud päev hiljem samal lainel jätkata, vaid kaotas kodusaalis Dobele ZRHK Tenaxile 29:34 (15:16). Kehralased jäid kohe 0:4 taha, ent suutsid poolaja lõpuks vahe siiski minimaalseks nõeluda.

Teisel pooltunnil võidule lähemale kui kaks viigiseisu Kehra ei jõudnud ning ehkki Tenaxil said koguni kaks meest punase kaardi, võtsid lätlased tähtsa viieväravalise võidu. Indrek Normak viskas Kehra kasuks 11 väravat, Martin Nerut ja Abdel Djalil Machou lisasid viis. Pidurdamatus hoos oli Tenaxi poolel Austris Tuminskis 14 tabamusega.

Samuti A-alagruppi kuuluv Viljandi HC reisis pärast eilset kaotust Kehrale üle Soome lahe. Tiitlikaitsja Riihimäe Cocksi vastu vigastustest räsitud mulgid ei saanud – vastu tuli võtta suur 16:45 (5:21) kaotus. Simon Drõgin tabas Viljandi parimana neli korda, Martin Allikalti arvele jäi kolm väravat. Võitjate täpseimad olid Nico Rönnberg ja Bojan Zupanjac üheksa tabamusega.

A-alagrupis pole Eesti klubide seis just kiita – nii Kehral kui Viljandil on vaid kaks punkti ning pääsuks veerandfinaali ehk grupis nelja parema sekka jõudmiseks tuleb põhiturniiri teisel poolel kõvasti tööd teha. Cocksil on 12 (6-st mängust), Klaipeda Dragunasel ja Tenaxil 6 (5) ning Vilniuse VHC Šviesal 4 (5) punkti.