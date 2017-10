Eesti käsipallurid viskasid välismaal nädalaga 72 väravat

Tõeliselt tihe nädal oli välismaal mängivatel Eesti käsipalluritel – kuue päeva jooksul peeti koguni 19 kohtumist. Vastavuses mängude arvuga oli ka visatud väravate number – kuue päevaga saadi kokku kirja 72 tabamust.

Eelmise nädala võtmemäng peeti Saksamaa Bundesligas, kus esmakordselt sel hooajal läksid vastamisi Dener Jaanimaa ja Mait Patrail. Nii eestlased kui nende koduklubid olid hooaega hästi alustanud ning MT Melsungeni ja TSV Hannover-Burgdorfi vastasseis ei valmistanud pettumust.

Ülipõnevas mängus olid Jaanimaa ja Patrail pidevalt pildis ning Saksa telekommentaatorid mainisid korduvalt, kuidas tegu on muu seas ka kahe eestlase mõõduvõtuga. Melsungen sai 31:29 (15:15) võidu ning Jaanimaa panustas kuue tabamuse ja kolme resultatiivse sööduga.

Melsungeni peatreener Michael Roth tunnistas pärast mängu: "See, mida meie tagaliin koosseisus [Lasse] Mikkelsen, [Julius] Kühn ja Jaanimaa täna tegi, oli tõeline maailmaklass!"

Viimastel nädalatel seljavalu all kannatanud Patrail täiskoormusega kaasa ei teinud, kuid suures rollis oli temagi, nii kaitses kui rünnakul. Protokolli läks talle kirja kaks väravat ja kaks söötu.

Vaid kaks päeva varem pidi Hannover-Burgdorf suurelt 23:35 alla vanduma tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwenile, Patraili numbrid olid siis samuti 2+2.

Melsungen on Bundesliga tabelis 11 silmaga kuues, punkti kaugusel neljandaks langenud Hannover-Burgdorfist, kuid Jaanimaa koduklubil on mäng varuks. Uueks liidriks kerkis täisedu 14 punktiga jätkav Berliini Füchse. Esiseitse mahub kolme punkti sisse.

Aste allpool, 2. Bundesligas sai punkti juurde Karl Roosna koduklubi TUSEM Essen, mängides teisipäeval 25:25 (11:13) viiki mullu kõrgliigas esinenud HSC 2000 Coburgiga. Pühapäeval jäädi 30:31 (16:17) alla Dessau-Rosslauer HV-le, Roosna andis ühe resultatiivse söödu. TUSEM on jätkuvalt 17. kohal, punkt ja kaks kohta tagapool Janar Mägi tiimist EHV Aue.

Karl Toom rõõmustab korras tervise ja väravate üle

Hooaega Saksamaa 3. liiga lõunatsoonis kolme võiduga alustanud TV 1893 Neuhausen sai juba kolmanda kaotuse järjest kui võõrsil kaotati TSG Hasslochile 28:29 (19:13). Karl Toom kordas hooaja isiklikku rekordit ehk viskas seitse väravat.

"Olime juba seitsme väravaga peal, tõmbasime tempo alla ja vist arvasime, et mäng on võidetud," kirjeldas Toom. "Viimase kahe kaotuse puhul andsime käest selge eduseisu. Ei teagi, võib-olla on tegu ka pingetega, sest meilt oodatakse kohta esikolmikus, paremal juhul 2. Bundesligasse tagasi tõusmist."

Mullu Saksamaale siirdunud Toom pidi pea terve hooaja vigastuste tõttu vahele jätma ja langes Neuhauseniga kolmandasse liigasse. "Vahe pole suur, aga muidugi on 2. Bundesliga palju professionaalsem ning stabiilsem. Kolmandas liigas on üle 60 klubi, esimene ots saaks kindlasti aste kõrgemal hakkama. Samas on tsoonide tõttu sel hooajal palju vähem reisimist," selgitas Toom.

Viljandi käsipalli kasvandik on seni viie mänguga visanud 18 väravat. "Laupäeval mängisin pea 50 minutit, aga vahel ei saa üldse platsile. Uue peatreeneri valikud mängitamisel ja vahetuste tegemisel panevad siin paljusid imestama. Mänguajaga kaasnevad väravadki, aga tähtsam on, et tervis korras ja saan täie jõuga mängida," rõõmustas Eesti koondise vasaksisemine.

Celminš ja Branik naasid Sloveenias võitude teele

Samuti Saksamaa 3. liigas, aga põhjatsoonis said Armi Pärt ja Mecklenburger Stiere nädalaga juurde kaks võitu ja tõusid kolmandaks, liider HSV Hamburgist jäädakse maha ühe silmaga. Pärt panustas teisipäeval ühe väravaga, pühapäeval jäi nullile.

Andris Celminš ja RK Maribor Branik naasid võitude teele ning tõusid 35:26 võiduga Šmartno HD Herzi üle Sloveenia liigas teiseks, vaid punkti kaugusele liider RD Koperist. Celminš viskas laupäeval neli väravat. Rootsi esiliigas sai Amo HK Jürgen Rooba kuue tabamuse abiga magusa 33:32 koduvõidu seni täiseduga esinenud IF Hallby HK üle.

Rumeenias teeb Eesti koondise kapten Martin Johannson täppistööd – juba kolmandat mängu järjest kirjutati tema nime taha protokolli kolm väravat ja kolm söötu. Bukaresti Steaua tegi 25:25 viigi Timisoara Politehnicaga ning püsib kohalikus kõrgliigas teisena. Steaual on 13 punkti, täiseduga jätkaval Bukaresti Dinamol 18.

Muid tulemusi ja eestlaste väravasaldod:

Soome meistriliiga:

Helsingi Dicken – Siuntio IF 27:20 (Valdar Noodla ei mänginud – Ott Varik 6, Sten Maasalu 4, Taavi Tibar 1)

Vantaa Atlas – Helsingi Dicken 28:26 (Valdar Noodla 0)

Karjaa BK-46 – Pargas IF 38:15 (Janis Selge 2)

Siuntio IF – Helsingi IFK 33:33 (Ott Varik 10, Sten Maasalu 5, Taavi Tibar 1)

Türgi meistriliiga:

Serik Belediyespor – Selka Eskisehir Hentbol SK 28:29 (Kristo Voika 5)

Islandi naiste esiliiga:

UMF Afturelding – Reykjaviki Vikingur 14:17 (Alina Molkova 7)

BENE liiga:

HC Vise BM – HV Kras/Volendam 28:27 (Jesper Bruno Bramanis ei mänginud)

Saksamaa 2. Bundesliga:

EHV Aue – TSV Emsdetten 24:25 (Janar Mägi ei mänginud)

Saksamaa 3. liiga:

HF Springe – Oranienburger HC 30:22 (Marius Aleksejev ei mänginud)