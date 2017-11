Eesti käsipallurid viskasid möödunud nädalal välismaal 47 väravat

Võõrsil mängivad Eesti käsipallurid viskasid eelmisel nädalal kokku 47 väravat. Seitsmes erinevas riigis riigis koguti kokku kümme võitu.

Vahekokkuvõttena on tänavu – ainult liigamänge arvestades – täpseim meie ainus õrnema soo esindaja välisklubis. Alina Molkova arvel on Islandi esiliigas juba 50 väravat. Ott Varikul on Soomes kirjas 49 ja Jürgen Roobal Rootsis 48 tabamust.

Silmapaistvama saavutusega sai hakkama Martin Johannson, kelle leivaisa Bukaresti Steaua tõusis Rumeenia liiga liidriks. Steaua alistas tiitlikaitsja Bukaresti Dinamo 31:28, möödudes ühe punktiga nii Turda AHC Potaissalist kui ka Bukaresti Dinamost. Eesti koondise kapten panustas koduklubi võitu nelja väravaga.

Esikolmikusse tõusid tagasi ka Andris Celminš ja RK Maribor Branik, saades kodusaalis 24:20 võidu MRD Dobova üle. Eesti koondise paremsisemine viskas neli väravat. Sloveenia meistriliigas on Branikil 11 silma, eespoololijatest vastavalt kolm ja kaks punkti vähem.

Patraili ja Jaanimaa klubidele vajalikud võidupunktid

Maailma tugevaimas klubisarjas ehk Saksamaa Bundesligas said vajalikud võidud mõlema eestlase klubid. Neljapäeval alistas TSV Hannover-Burgdorf võõrsil 27:21 (13:10) Ludwigshafen Die Euleni. Mait Patrail ei visanud küll väravaid, ent aitas meeskonda kolme resultatiivse sööduga.

Dener Jaanimaa panustas MT Melsungeni 29:22 (14:11) koduvõitu HSG Wetzlari üle kahe värava ja nelja sööduga. Meie meeste klubidel on tosina mänguga 17 punkti ning vaid minimaalne paremus väravate vahes annab neljanda tabeliastme Hannover-Burgdorfile ja viienda Melsungenile.

Liigat juhib Berliini Füchse 21 punktiga (13 mängu), kuid kaks kohtumist vähem pidanud tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwen jääb vaid silmaga maha. Eestlaste klubisid edestab ka mullune hõbe SG Flensburg-Handewitt 19 (12) punktiga ning tihedalt kannul on SC Magdeburg 16 (13), THW Kiel 15 (12) ja SC DHfK Leipzig 15 (13).

Tugevuselt järgmises sarjas ehk 2. Bundesligas sai Karl Roosna koduklubi Esseni TUSEM nädalaga võidu ja kaotuse ning Janar Mägi tööandja EHV Aue kaks kaotust. 13 vooru järel on TUSEM 10 punktiga 13. kohal, Aue aga nelja silmaga viimane.

Eestlased eelmisel nädalal silma ei paistnud, Roosna jäi nullile ning Mägi peab murdunud sõrmega mingi aja käsipalli tribüünilt jälgima. "Luu katki ja esialgu ei oska keegi öelda, kaua täpselt läheb," selgitas Mägi. "Võibolla nädal, aga võibolla ka kolm-neli. Peab ootama, kuidas paistetus alaneb ja kui hästi sõrm liikuma hakkab."

Saksamaa kolmandas liigas jätkab hea hooga Mecklenburger Stiere, laupäeval alistati Flensburg-Handewitti reservmeeskond 28:26. Armi Pärt tegi Schwerini klubi särgis hooaja parima etteaste, visates 5 väravat. Stiere on põhjatsoonis 17 punktiga kolmandal kohal, liidrist vaid punktiga maas.

"Jäin viimase etteastega rahule. Flensburg mängis aktiivset kaitset, nii jäi mulle joonel rohkem ruumi. Tagaliin toitis hästi ja nii tulid ka väravad," kirjeldas Pärt. "Edukas hooaja algus pole klubile üllatuseks – visioon oligi hästi startida ja 2. Bundesligasse tõusmise nimel võidelda. Pigem on üllatus, et vahetult hooaja eel lahkunud peatreeneri asemel uut ei leitudki ja abitreenerite duoga tulemused nii head on."

Lõunatsoonis TV 1893 Neuhausenil sama edukalt ei suju. Pühapäeval kaotati kodus pärast võidetud poolaega 30:31 HG Oftersheim/Schwetzingenile. Karl Toom viskas kaotajate kasuks 3 väravat, aga mullu veel 2. Bundesligas mänginud klubi on langenud tabelis juba 11. kohale ning liidrist ollakse 11 silma maas.

Suurepärast hooaega on tegemas ka Türgi kõrgliiga uustulnuk Serik Belediyespor. Laupäeval saadi võõrsil 26:21 jagu mullu seitsmenda kohaga lõpetanud MYK Hentbol SK-st ja Kristo Voika aitas meeskonda nelja väravaga. Serik tõusis 8 punktiga liigatabelis viiendaks, asudes liidrist vaid kolm silma tagapool.

Pinnonen ja Afturelding said kolmanda järjestikuse võidu

Jätkuvalt tugev on Rootsi esiliigas Amo HK, kes sai kuuenda võidu viimasest seitsmest kohtumisest. Pühapäeval alistati võõrsil 32:28 LIF Lindesberg ja Jürgen Rooba viskas võitjate parimana kuus väravat. Liigatabelis ollakse viiendad, liidrist viie punkti kaugusel.

Islandi kõrgliigas kogub vaikselt hoogu Mikk Pinnoneni koduklubi UMF Afturelding. Hooaega superkarikavõiduga alustanud tiim suutis liigas kuue esimese vooruga vaid punkti koguda, ent nüüd võideti kolmas mäng järjest. Pinnonen viskas 28:26 võidumängus Fjölniri üle kaks väravat. Seitsme punktiga Afturelding kerkis tabelis 8. kohale.

Soome kõrgliigas viskasid viis eestlast kamba peale 17 väravat, ent võidud said kirja Valdar Noodla (4 väravat) ja Helsingi Dicken ning Janis Selge (0) ja Karjaa BK-46. Siuntio IF-i kaotusmängus jäi Ott Variku arvele 6, Sten Maasalule 4 ja Taavi Tibarile 3 tabamust. Ardo Puna on endiselt vigastatud.