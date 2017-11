Eesti käsipallurid välismaal: Patrail viskas tähtsa viigivärava, Voikale Türgis magus võit

Rahvuslikud käsipalliliigad naasid koondisepausilt ja ühes sellega ka 18 eestlast. Kõrgeimal tasemel ehk Saksamaa Bundesligas mängivad meie mehed jäid pühapäeval võiduta. Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf sai kodusaalis kätte viigipunkti, ent Dener Jaanimaa ja MT Melsungen kaotasid võõrsil.

Põnevas Bundesliga tabelis on Hannover-Burgdorf hetkel 15 punktiga (11-st mängust) 4. ning Melsungen täpselt samade numbritega 5. kohal. Esikolmiku moodustavad Berliini Füchse 21 (12), Rhein-Neckar Löwen 18 (10) ja SG Flensburg-Handewitt 17 (11) silmaga. Eestlaste klubidele järgnevad tihedas reas SC DHfK Leipzig 15 (12), SC Magdeburg 14 (12), THW Kiel 13 (11) ja TBV Lemgo 12 (11) punktiga.

Patrail: karikavõistlustel on võimalus kätte maksta

Patraili koduklubi kaotas esmakordselt sel hooajal kodusaalis punkte kui vastas oli mullune EHF-i karikavõitja ja 9-kordne Saksamaa meister Göppingeni Frisch Auf. Hannover-Burgdorf võitis poolaja 14:13 ja juhtis teisel pooltunnil mitmel korral juba kolme väravaga, ent eelviimasel minutil läks 28:27 ette hoopis Göppingen.

Hannoverlaste minutilise mõttepausi järel võttis tähtsa viske enda peale Patrail ja viigistas seisu 62 sekundit enne lõpuvilet. Viimasel minutil sai Göppingen kasutada 7-meetri karistusviske, kuid Hannover-Burgdorfi väravavaht Martin Ziemer tõrjus selle! Eestlase panuseks viigimängus jäi kaks väravat ja kaks tulemuslikku söötu.

Patrail tunnistas, et kohtumise saatuse pidanuks varem ära otsustama. "Kui olime teisel poolajal kolmega ees, võinuks vahe suuremaks kasvatada, aga ei kasutanud võimalusi ära. Vastane mängis suure osa teisest poolajast seitsme platsimängijaga, vahetades igal rünnakul väravavahi välja ja me jäime sellega natuke hätta," selgitas 30 minutit mänginud eestlane.

"Kahju muidugi punktist ilma jääda, aga lõpus oli oht isegi kaotada," lisas viigivärava raske viskega tabanud Patrail. "Samal päeval oli Lepizigis karikasarja veerandfinaalpaaride loos ning saime sama meeskonna vastu, nii et märtsis on võimalus kätte maksta. Meil on selge eesmärk karikavõistlustel Final Four'i jõuda."

Jaanimaa ja Melsungen käisid külas SC DHfK Leipzigil, kellele kaks nädalat tagasi kaotati kodus karikavõistluste kaheksandikfinaalis. Alla jäädi nüüdki, Leipzigi võidunumbrid olid 30:27 (13:13). Jaanimaal polnud sihik sel korral päris paigas, sest seitsmest viskest leidsid tee võrku vaid kaks, lisaks andis ta kaks resultatiivset söötu.

Armi Pärt ja Mecklenburger Stiere lähenevad liidrikohale

Saksamaa 2. Bundesligas oli eestlastel vastuoluline voor. Karl Roosna koduklubi Esseni TUSEM alistas kodus vahetu konkurendi HG Saarlouisi 29:19 (13:11) ning tõusis väljalangemisjoonest kõrgemale 15ndaks, kuid eestlane kaasa ei teinud. Janar Mägi panustas ühe resultatiivse sööduga kui tema EHV Aue sai võõrsil hävitava 19:41 (6:20) kaotuse SG BBM Bietigheimilt ning langes liigatabelis viimaseks.

Kolmandas liigaski eestlased kätt valgeks ei saanud, aga Armi Pärdi klubi Mecklenburger Stiere jätkab heas hoos. Hannover-Burgwedel alistati viimase hetke väravaga 26:25 ning põhjatsoonis tõusti kolmandaks. Liidrist jäädakse punktiga maha, omades varuks ühte mängugi.

Sama liiga lõunatsoonis jäi Karl Toom samuti nullile kui TV 1893 Neuhausen alistus võõrsil 24:31 SG Köndringen-Teningenile. Eesti koondise vasaksisemise koduklubil on kümnest mängust viis võitu ja viis kaotust ning liigatabelis 10. koht.

Voika, Rooba ja Pinnonen said kirja võidu

Magusa võidu sai Türgis Serik Belediyespor, alistades kodusaalis mulluse kuuenda koha tiimi Merzifon Belediye HSK 24:23. Meistriliiga uustulnuka ridades viskas Kristo Voika 5 väravat. Hooaja kolmanda võidu saanud Serik on endiselt 8. kohal, ent tihedas tabelis lahutab neid teisest astmest vaid kaks punkti.

Viienda võidu said Rootsi esiliigas Jürgen Rooba ja Amo HK kui kodus oldi üle enne 8. vooru tabelis eespool asunud HK Torslandast 29:22. Eesti koondise paremäär viskas 4 väravat ja Amo paikneb Allsvenskani tabelis 10 punktiga kuuendal kohal. Kaotuseta jätkaval liider HK Varbergil on viis silma enam.

Islandi kõrgliigas jäi Mikk Pinnoneni arvele 1 värav kui tema UMF Afturelding sai teise võidu järjest. Väravavaht Larus Helgi Olafssoni 18 tõrje abiga alistati seni võiduta Reykjaviki Vikingur 25:19. Afturelding hoiab tabelis endiselt üheksandat kohta, olles kogunud 5 punkti.

Martin Johannson ja Bukaresti Steaua jätsid Rumeenia meistriliigas kasutamata võimaluse tõusta liidriks, kui jäid võõrsil napilt 23:24 alla Calarasi AHC Dunareale. Eesti koondise kapten väravaid ei visanud. Steaual on 19 punkti ja liider Bukaresti Dinamol 21. Järgmisel pühapäeval kohtuvad kaks pealinnaklubi omavahel.

Muid tulemusi ja eestlaste väravasaldod:

Sloveenia meistriliiga:

RK Jeruzalem Ormož – RK Maribor Branik 24:21 (Andris Celminš 1)

Soome meistriliiga:

Karjaa BK-46 – Siuntio IF 29:28 (Janis Selge 0 – Ott Varik 7, Sten Maasalu 5, Taavi Tibar 1)

Grankulla IFK – Helsingi Dicken 20:34 (Valdar Noodla 2)

BENE liiga:

HV Kras/Volendam – Sporting Nelo/BEL 37:32 (Jesper Bruno Bramanis 0)

Islandi naiste esiliiga:

HK Kopavogur – Reykjaviki Vikingur 41:21 (Alina Molkova 11)