Eesti käsipallurid välismaal: Janar Mägi aitas Aue väljalangemistsoonist eemale

"Pühapäeval kukkusin 28. minutil õnnetult haigele seljale ja ei julgenud edasi mängida," selgitas Mägi piirdumist avapoolajaga. "Taheti küll süsti teha, aga ma ei soovinud riskida – kui disk uuesti välja tuleks, oleks pahasti. Kahju muidugi, et nii läks, olin heas hoos. Usutavasti oleks kümme või enamgi ära visanud, aga tähtsam oli, et meeskond võitis."

Aue paikneb 22 punktiga 16. kohal, vahe esimesena joone all oleva Jaanimaa endise koduklubi ThSV Eisenachiga rebenes kolmele punktile, ent mängida on kuus vooru. "Selle nädala neli punkti tulid puhtalt kaitse pealt, tiim oli nii hea! Peame viimasest kuuest mängust veel kuus punkti võtma, sellest peaks piisama," uskus hiljuti 31-aastaseks saanud Mägi.

HC Kehra kasvandikust vasaksisemine mängib Aue särgis juba kaheksandat aastat, ent tunnistas: "Tegu on mu viimase hooajaga Saksamaal, ehkki mul oli endapoolne optsioon lepingut pikendada ning klubi seda sooviski. Tunnen siiski, et pean edasi liikuma – pikemas plaanis mu tervis sellise liiga koormusele vastu ei pea. Loodan, et selg laseb viimased kuus mängu lammutada, siis saaks hea tundega lahkuda."

Martin Johannson jõudis Steauaga poolfinaali

Karl Roosna ja Esseni TUSEM alistasid esmalt vahetu konkurendi TV Emsdetteni 26:24 (14:9) ja tegid pühapäeval raske 27:27 (15:13) viigi HSG Nordhorn-Lingeniga. Roosna jäi mõlemas kohtumises nullile ning Essen jätkab 10. tabeliastmel. Järgmisel nädalal võtavad Mägi ja Roosna klubid mõõtu Essenis.

Saksamaa kolmandas liigas jäi vigastatud Karl Toomita esinev TV 1893 Neuhausen 26:35 alla TSB Heilbronn-Horkheimile. Armi Pärt aga viskas neli väravat ja aitas Mecklenburger Stiere 28:24 võidule TSV Burgdorf II üle. Schwerini tiim on kaks vooru enne lõppu põhjatsoonis kolmandal kohal, Neuhausenit päästaks lõunatsoonist väljalangemisest väike ime.

Rumeenia kõrgliiga play-offis kindlustas pääsu nelja hulka Bukaresti Steaua, alistades veerandfinaalseeria teises kohtumises Baia Mare CS Minauri 23:21. Eesti koondise kapten Martin Johannson viskas kaks väravat ja jääb nüüd ootama vastast paarist Bukaresti CSM – Timisoara SCM Politehnica, kus mängude seis on 1:1.

Jesper Bruno Bramanis kätt valgeks ei saanud ja pidi Hollandi meistriliigas vastu võtma valusa kaotuse, kui HV Kras/Volendam andis käest viieväravalise eduseisu ja jäi kodus alla Herpertz Bevo HC-le 30:31. Viie punktiga kolmandal astmel oleva Volendami võimalused kahe finalisti hulka jõuda said löögi, sest Tilburgi OCI-LIONS-il on kümme ja Aalsmeeri FIQAS-il kuus silma ning viimases kahes voorus tuleb just liiderduoga kohtuda.

Väravakuningas Rooba lõpetas hooaja esiliigakoha kindlustamisega

Rootsis pääses puhkusele tänavuse hooaja eestlaste väravakuningas Jürgen Rooba. Paremäär tabas viis korda ja aitas Amo HK 39:31 võiduni Kärra HF-i üle ning nii kindlustati koht esiliigas ka tulevaks hooajaks. Rooba viskas 28 mänguga 159 väravat ja edestas "leegionäride" pingereas Ott Varikut (Siuntio, 150) ning Alina Molkovat (Vikingur, 138).

"Hooaeg oli täis tõuse ja mõõnasid. Lisaks mitmetele mängijate vigastustele, vahetus ka peatreener ja meeskonna juhtimine oli pikalt problemaatiline. Uus treener tõi uue energia ja kõik hakkas jaanuarist alates sujuma. Muidugi olen tulemuslikku poole pealt pettunud, aga ei saa siinkohal kurta enda arengu, kogemuste ja soorituste pealt! Soovisin näha Skandinaavia pallimist, aga mis uus hooaeg toob, on veel lahtine, tõmbas Rooba hooaja kokku.