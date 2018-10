Eesti käsipallurid välismaal: Jaanimaa klubi sai suurtest pingetest priiks

"Hooaja algul olid suured pinged peal ja start kukkus väga kehvasti välja. Kohustus oli kõik mängud võita, meilt oodatakse kohest Bundesligasse naasmist, aga me ei tulnud pingetega toime," selgitas mullune Eesti parim käsipallur. "Nüüd on hoopis teine tunne – treener ei mossita, sponsorid on leebunud ja kõik on palju rahulikum."

Jaanimaa mängib stabiilselt 40 minuti ringis ja on hetkevormiga vägagi rahul. "Pingelisemas kohtumises nagu Hamburgi vastu, pean rohkem enda peale võtma, samas kui laupäeval tabeli viimase vastu oli lihtsam ja sain mängu lahti harutada ja kaaslastele sööta," kirjeldas Jaanimaa, kellest on 2. Bundesligas sel hooajal vaid neli meest rohkem täpseid sööte jaganud.

Pärt võidu-, Voika viske- ja Aleksejev tõrjehoos

Saksamaa 3. liigas pikenes Schwerini Mecklenburger Stiere võiduseeria viiemänguliseks ja klubi tõusis põhjatsoonis neljandaks, liider Rostocki HC Emporist punkti kaugusele. Eelmisel nädalal alistas Stiere kodus 1. VfL Potsdami 22:21 (11:13) ja HSV Hannoveri 34:30 (16:15). Armi Pärt viskas schwerinlaste kasuks vastavalt kaks ja kolm väravat.

Karl Roosna ja HSG Krefeldi võiduseeria sama liiga läänetsoonis on koguni kuuemänguline, reedel võideti kodus Kölni Longerischer SC 25:22 (14:11). Roosna jäi sel korral nullile, kuid Krefeld tõusis tabeliliidriks. Hoolimata Kristo Voika hooaja parimast ehk viiest väravast, kaotas tema TSG Söflingen 4. liigas kodusaalis TV Bittenfeld II-le 28:31 (11:15).

Võimsas tõrjehoos oli Islandil Marius Aleksejev. Kogenud väravavaht peatas 16 viset ja aitas Akureyri HF-i esimese kõrgliigavõiduni kui 25:22 (14:11) alistati seni liidrikohta jaganud Mikk Pinnoneni endine koduklubi UMF Afturelding. Naiste meistriliigas panustas Alina Molkova kaasa ühe tabamusega Reykjaviki Valuri 27:20 (12:9) võitu KF Haukari üle.

Rootsi kõrgliigas avasid Jürgen Rooba ja HIF Karlskrona võiduarve, alistades neljapäeval Önnereds HK 25:23 (12:10). Eesti koondise paremäär jäi selles kohtumises väravata, kuid sai pühapäeval kirja kaks tabamust kui HIF kaotas mullusele poolfinalistile Lugi HF-ile 22:28 (11:13). HIF on kahe punktiga Handbollsligani tabelis eelviimane.

Martin Johannsonile nädalaga kaks võitu ja üks kaotus

Tõsisemat sorti töönädala said Martin Johannson ja Bukaresti Steaua, kel tuli seitsme päevaga pidada kolm kohtumist. Rumeenia kõrgliigas saadi võit ja kaotus kui esmapäeval alistati 27:22 (13:12) hooaega kolme võiduga alustanud üllatustiim CSM Focsani 2007 ning kaks päeva hiljem jäädi võõrsil 25:30 (14:16) alla Constanta AHC Dobrogea Sudile. Eestlane viskas kaotusmängus ühe värava.

Viie vooru järel on Steaual 10 punkti, mis tihedas tabelitipus annab neljanda koha. Pühapäeval alistati EHF Cupi teise valikringi avakohtumises Iisraeli klubi Rishon LeZioni Maccabi Sruga 25:23 (13:11), Johannsoni arvele jäi jällegi üks tabamus. Kordusmäng toimub järgmisel reedel Iisraelis.

Sloveenias võõrustas Andris Celminši koduklubi RK Maribor Branik meistriliiga ainsat kaotuseta tiimi Ribnica RD Rikot ja kaotas 24:30 (12:13). Celminš oli täpne kahel korral ning Branik pudenes kuue punktiga pingelises tabelis seitsmendaks, ehkki näiteks teine koht on vaid ühe silma kaugusel.

Jesper Bruno Bramanis rassis kõvasti kaitses ja saatis kaks palli tühja vastaste väravasse, kuid tema HV KRAS/Volendam pidi tunnistama Waalwijki HV RED-RAG/Tagose selget 40:26 paremust. Mikk Pinnonen aitas Itaalia esiliigas seitsme väravaga kaasa Sassari Raimond Handballi 25:17 võõrsilvõidule Ambra Pallamano üle.