Eesti käsipallurid kaotasid Poola B-koondisele ka teise mängu

Sivertsson tõi välja peamised punktid, mille kallal nädala jooksul tööd tehti. "Rõhusime rünnakutegevusele, kombinatsioonidele, aga ka sellele, mis juhtub pärast. Usun, et pallurid on nüüd palju enesekindlamad ja mõistavad paremini, mida soovin neilt. Võime valikmängude suunas vaadata positiivselt, ehkki mitmed põhimehed jäid laagrist eemale," sõnas Sivertsson.

"Eraldi tahaks peatuda noorte mängijate kaasamisel," lisas 53-aastane rootslane. "Tänagi said Alfred Timmo, David Mamporia ja Vahur Oolup ohtralt mänguaega ning usun, et kõik noored õppisid nädalaga palju. Nüüd on tähtis iga nädal koduklubis sama tõsiselt tööd teha, eriti just füüsilist poolt järgi aidata."

Meeste rahvusmeeskond koguneb uuesti aprillis. Siis seisab ees kaks 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängu Lätiga. 11. aprillil mängitakse Tallinnas ning kolm päeva hiljem Valmieras. EM-valiksarja 4. alagrupis on Sloveenial kahe vooru järel täisedu, Hollandil ja Lätil kaks punkti ning Eesti alustas sügisel kahe kaotusega.