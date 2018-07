Eesti käsipallurid kaotasid napilt Leedule ja U20 EMi play-off lootused kustusid

Teine poolaeg algas eestlastele halvasti kui Leedu kaks väravat järjest viskas. Timmo vähendas küll kaotusseisu, ent siis eemaldati üksteise järel Markus Viitkar ja Kase ning minuti hiljem veel ka Timmo. Nii oli Eesti kaitses ühel puhul vaid kolme mängijaga. Leedu kasutas olukorra edukalt ära ja asus 20:16 juhtima.

Kaotusseisult 17:21 näitas Eesti tõelist sisu, pani kaitse täielikult lukku ja jõudis viigini. Siis aga jooksis rünnakujoonis kinni ning uuesti oli Leedu peal 24:21 ja 25:22. Algas uus tagaajamine – kaks väravat Rebaselt, kaks Timmolt ja Eesti juhtis 26:25! Nüüd sattus hoogu hiljem mängu parimaks valitud Antanavičius, viies Leedu omakorda kahe väravaga ette.

Minimaalseks õnnestus eestlastel vahe kahel korral vähendada, ent ei enamat. Napp ja valus kaotus tuli numbritega 29:30. Kase viskas Eesti kasuks seitse, Timmo, Rebane ja Sarapuu lisasid kuus, Otto Karl Kont kolm ja Ülljo Pihus ühe värava. Üleplatsimehena tabas Antanavičius lõpuks 12 korda.

Leedu kogus viis punkti ja möödus nii tabelis Eestist, kes jäi nelja silma peale. Meie koondis ootab nüüd pärastlõunaseid Soome – Kreeka ja Valgevene – Fääri saared kohtumisi, et selguks lõplik tabelikoht ja järgmine vastane. Enne viimaseid mänge on Valgevenel 8, Fääri saartel 4, Soomel 3 ja Kreekal 2 punkti.

"Ütleks lühidalt, et poisid olid väga tublid – motivatsioon oli kõrgel, vaim kõva ja kõik võitlesid lõpuni," ütles Musting mängujärgselt. "Viimasel rünnakul lendas Tõnis Kase vise posti ja äkki siis polnud õnnefaktor täna meie poolel. Usun, et väärisime tänasest mängust enamat ja teine üheväravaline kaotus järjest on muidugi väga valus."

Nagu kogu koondis, jääb ka peatreener nüüd ootama ülejäänud mängude tulemusi. "Meile sobiks kui Kreeka alistaks Soome või lõpeks mäng viigiga. Viimasel puhul platseeruks me surnud ringiga kolmandaks, eeldades muidugi, et Valgevene saab jagu Fääri saartest. Viies koht oleks kõige halvem variant, sest see tähendaks kaht puhkepäeva ja vaid ühte kohtumist veel – 9.-10. koha mängu," analüüsis Musting.