Eesti käsipallimeistrit Põlva Servitit ootab eurosarjas Horvaatia kadalipp

Euroopa Käsipalliliidu (EHF) peakorteris Viinis loositi täna paaridesse Euroopa tugevuselt teise ja kolmanda klubisarja eelringide paarid. EHF Cupi esimeses eelringis kohtub Eesti meeste käsipallimeister Põlva Serviti Horvaatia liiga neljanda klubi HRK Goricaga ning edasipääsu korral tuleb teises ringis vastu sama riigi hõbedameeskond RK Nexe.

Avaringis mängib Serviti loosi tahtel esimese mängu võõrsil ehk Zagrebi lähedal asuvas Velika Goricas. Edu korral peetakse teise ringi avamäng kodus. Kui HRK Gorica on eurosarja debütant, siis väikelinnas Našice tegutsev RK Nexe on paljunäinud klubi. Kolm aastat tagasi jõuti EHF Cupi alagrupiturniirile ning lisaks mängitakse iga-aastaselt kaasa tugevas SEHA-liigas.

Serviti peatreener Kalmer Musting: "Kõige halvem loos pole. Olime asetatud klubi, aga võinuksime saada palju tugevamaidki vastaseid. Gorica pole varem Euroopas mänginud, seega infot on hetkel muidugi vähe. Hea, et mängime kordusmängu kodus – eeldatavalt võrdsete vastaste puhul usun, et see annab väikese eelise."

Mustingu sõnul jäävad klubi eesmärgid samaks. "Tahame alati avaringist edasi pääseda, vahel õnnestub, vahel mitte. Rasked mängud tulevad nii või teisiti, aga need on arenguks vajalikud," arvas Musting. "Meie koosseis jääb mullusega võrreldes pea muutumatuks, alustasime ettevalmistust 3. juulil ja kas meeskonda veel täiendame, selgub augustis."

EHL-i Meistrite Liiga järel tugevuselt teises sarjas osales Serviti ka mullu, kuid avaringis tuli kahe mängu kokkuvõttes tunnistada Rumeenia klubi Timisoara SCM Poliehnica paremust. Tunamullu õnnestus Servitil esimene barjäär ületada, kui alistati Klaipeda Dragunas, kuid siis jäädi kahes mängus alla šveitslaste Winterthuri Pfadile.

Avaringi kohtumised toimuvad septembri algul – 2. või 3. ning 9. või 10. septembril. Edasipääsu korral peetakse teise ringi kodumäng kas 7. või 8. oktoobril ning korduskohtumine nädal hiljem. EHF Cupi tiitlikaitsja on Saksamaa klubi Frische auf Göppingen, kes finaalis alistas kaasmaalaste Berliini Füchse. Mõlemad klubid liituvad tänavu sarjaga kolmandas eelringis.