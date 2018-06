Eesti käsipalliliit palkas koondisele ajaloo esimese välistreeneri

Mängijakarjäär viis Sivertssoni põgusalt Hispaania tippklubisse BM Granollers ja siis aastateks Taani, kus rootslane KIF Koldingiga viis meistrikulda võitis, viimase neist 2009. aastal juba mängiva peatreenerina. Rootsi koondises debüteeris Sivertsson alles 27-aastaselt, kuid sai tähtsaks lüliks joonemängija positsioonil järgmiseks kümneks aastaks.

Foto: Eesti Käsipalliliit

Tänaseks legendaarne Rootsi tiim 1990-ndate lõpul ja uue sajandi algul liitis selliseid supertähti nagu Stefan Lövgren, Staffan Olsson, Ljubomir Vranješ ja maailma kõigi aegade parimaks käsipalluriks peetav Magnus Wislander. Kaheksal järjestikusel aastal võitis toonane koondis suurvõistlustelt medali – kaks olümpiahõbedat, 1999. aastal MM-kulla, kolm järjestikust Euroopa meistritiitlit ning lisaks veel kolm medalit MM-ilt!

"Neid aegu on väga meeldiv meenutada," tunnistas Sivertsson. "Olime nagu üks suur pere ja kui minult küsitakse eredaimat mälestust, siis just see koondiseaeg tervikuna see olekski. Aga eks muidugi olid erilised olümpiamängud ja isiklikult minu jaoks 1999. aasta MM-kuld, kus Wislander sai finaali teise poolaja algul punase kaardi ja mina siis joonemängijana põhiraskust kandsin."

Taanis treenerikarjääri alustanuna on Sivertsson töötanud veel Portugali rahvuskoondise abitreenerina, Poola klubis Plocki Wisla ning Rootsi kõrgliigas nii meeste kui naiste juhendajana. 2012. aastal liitus ta Rootsi naistekoondise treeneritetiimiga ja kaks aastat hiljem edutati peatreeneriks. Nelja-aaastase perioodi tippsaavutuseks jäi 2014. aasta EM-pronks.

"Minu jaoks tuli treeneri elukutse loomulikult," lausus Sivertsson, kelle tütar Sally mängib Rootsi meistriliigas ja poeg Hugogi käsipalliga tegeleb. "Juba 18-aastaselt treenisin noori poisse ning Taanis läksin sujuvalt üle treeneritööle. Käsipall on muidugi viimaste aastatega palju muutunud ning peamiselt oluliselt kiiremaks ja atleetlikumaks."

Sivertsson võtab meie rahvuskoondise üle sel suvel, eesmärgiga edukalt esineda 2020. aasta EM-valiksarjas, kus Eesti vastasteks alagrupis on Sloveenia, Läti ja Holland. "Püüame teha esimese kogunemise juuni lõpus, et mängijatega tutvuda ja oktoobris algavad juba valikmängud. Sloveenia on muidugi suursoosik, aga usun, et alagrupp on mängitav, eriti kui finaalturniirile saavad edasi ka mõned alagruppides kolmanda koha saanud tiimid."