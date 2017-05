Eesti käsipallikoondislane siirdub Türgi kõrgliigasse

Viljandi HC ja Eesti käsipallikoondise tagamängija Kristo Voika jätkab oma karjääri Türgi kõrgliigaklubi Antalya Serik Belediyesi ridades.

Karjääri teise välislepingu teeninud Voika on varasemalt esindanud Soome meisterklubi Riihimäki Cocksi värve. Antalya klubiga sõlmis ta 1+1 aastase lepingu.

"Arvan, et on õige aeg samm edasi liikuda ja olen väga elevil saamaks profikäsipalluriks. Tahan tänada kõiki Viljandi klubi liikmeid, treenereid ja fänne, kes selle minu jaoks on võimalikuks teinud. Usun, et suudan Türgis oma arengus sammu edasi astuda ja hoian Viljandi HC lippu kõrgel," kommenteeris Voika.

Ülemineku taga olnud Kokkuta Managemendi juht Madis Kokkuta lisas: "Kõik sai võimalikuks tänu heale partnerile, kes aitas meil mõned aastad tagasi vormistada Armi Pärdi üleminekut Istanbuli Besiktasi ridadesse. Kristo on viimase Viljandis veedetud perioodi jooksul saavutanud väga hea füüsilise seisundi ja raske töö sai premeeritud. Kristo veetis lühikese testperioodi ka ühe Saksa klubi juures, kuid Türgi klubi pakutud tingimused olid paremad."