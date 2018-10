Eesti käsipallikoondisel on nüüd paremad võimalused pääseda EMi finaalturniirile

Telekanali TVPlay Sports käsipallispetsialisti Mihkel Jürissoni sõnul toob 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksari uuenduse ka võistlussüsteemi. “Varasema 16 asemel pääseb finaalturniirile 24 võistkonda ning sellega koos tulevad taaskord kõrgemad lootused ka Eesti koondise õuele,” selgitas ta. “Olulisi uuendusi on ka meie koondise enda juures, kus peatreeneriks on kutsutud esmakordselt välismaalane, kelleks on tiitlitega pärjatud rootslane Thomas Sivertsson.”

Kuigi vahetult enne Hollandi mängu tehti esimesed treeningud uue peatreeneri käe all, jahutab Jürissoni hinnangul liigset optimismi Mait Patraili ning Mikk Pinnoneni puudumine koondisest. “Nii ongi Eesti koondise seis ja hetkevõimekus üks suur küsimärk,” rääkis TVPlay Sportsi käsipalliekspert. “Vastase Hollandi potentsiaalist annab aimu nende viimatine play-off, kus kodumängus võideti väga tugevat Rootsit islandlasest peatreeneri käe all. Samas on Hollandi koondis läbimas noorenduskuuri ja nii hindavadki meie koondislased Hollandit mängitavaks vastaseks.”

Eestikeelsete kommentaaridega otseülekannet tänasest Eesti-Hollandi käsipallimatšist näeb kell 20.20 voogedastusteenusega TVPlay Premium (endine Viaplay) ning kell 21.20 kordusena telekanalis TVPlay Sports. Mängu kommenteerib Mihkel Jürisson. Lisaks näeb TVPlay Premiumis täna kell 21.20 EMi kvalifikatsiooniturniirilt kohtumist Prantsusmaa-Leedu.