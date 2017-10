Eesti käsipallikoondisel Bosnias ootamatud mured

Eesti meeste käsipallikoondis alustab täna Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja. Mäng kohaliku koondisega algab Eesti aja järgi kell 21.

Eestlased on teinud mängupaigas, Mirza Delibašici nimelises spordihoones mitu treeningut ja ühtlasi tunnetanud omal nahal ära saali eripärad. Siit sealt võib katus pisut lekkida ja põranda märjaks teha, aga võrdsed olud mõlemale poolele. Hea mänguplaan aitab hädast välja, nagu seisab kirjas Käsipalliliidu facebooki lehel.

"Kuna saal on vana ja katus laseb vihma läbi, siis peab plaan hea olema, et ka märgadest kohtadest mööda mängida. Õnneks täna vihma ei saja ja ka õhtuks vihma ei luba. Internet on saalis halb. Giid selgitas, et internet ei levi vihma tõttu. Loodame, et õhtul on internet olemas ja saab ka saalist uudiseid edastada."

Mis maagilised vihmapilved seal Sarajevo kandis ringi liiguvad? Tont seda teab.