Eesti käsipallikoondise peatreener: homme on oodata täiesti teistsugust mängu kui Hollandis

Eesti rahvusmeeskonna koosseisus toimub kindlasti üks muudatus, sest Rasmus Ots kaasa ei tee. Nii tõuseb mängivasse rivistusse Eston Varuski kõrvale teiseks väravavahiks Sittardis tribüünil istunud Marius Aleksejev. Lisaks jõuab alles pühapäevaks Tallinna Karl Roosna, kes täna õhtul Saksamaal koduklubi HSG Krefeldi eest mängib. Seoses Otsa ja Roosna eemalolekuga, kaasati meeskonda Põlva Coopi tagamängija Alfred Timmo.

Thomas Sivertsson: pühapäeval tuleb täiesti teistsugune mäng

"Karl tuleb mänguks tagasi, nii et meil on endiselt 18 pallurit, kelle hulgast valime koosseisu," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson. "Oleme nüüd kaks päeva Tallinnas tööd teinud ja meeskond on heas seisus, usun et mängijatel kodustes oludes mõnusam tunne. Pühapäeval on oodata täiesti teistsugust mängu kui Hollandis, sellele olemegi treeningutel rõhunud."

Sloveenia võitis mullusel MM-il pronksmedali, EM-ilt on ette näidata hõbe 2004. aasta koduselt finaalturniirilt. Lõppev aasta on seni olnud pettumusterohke. Jaanuaris alistati EM-finaalturniiril küll vahegrupimängus hilisem tiitlivõitja Hispaania, kuid kohamängudele ei pääsetud. Juunis aga kaotati valusalt – kahe mängu kokkuvõttes ühe väravaga – Ungarile ning jaanuaris toimuval MM-il jääb pronksmedal kaitsmata.