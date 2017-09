Eesti käsipallikoondise mängija siirdus Rootsi esiliigasse

Mitu kuud klubita olnud Eesti käsipallikoondislane Jürgen Rooba siirdus alanud hooajaks Rootsi esiliigasse, Amo Handbollsklubi ridadesse. 27aastane paremäär sõlmis klubiga üheaastase lepingu ja võib juba täna Rootsi Allsvenskani avavoorus debüteerida.

Viimased kaks aastat veetis Rooba Saksamaa 2. Bundesliga klubis HSG Nordhorn-Lingen, lõpetades mõlemad hooajad 8. kohaga. Rooba viskas Nordhorn-Lingeni kasuks 187 liigaväravat, kuid 2016/17 hooaja lõpus klubi temaga lepingut ei pikendanud.

Kosovole visatud 15 väravat aitasid üleminekule kaasa

"Variante oli erinevaid, nii Slovakkiast, Türgist, Saksamaalt ja Norrast," sõnas Rooba. "Endal oli kindel tahe mängida Skandinaavias ja pärast pikemat mõtlemist otsustasin Amoga liituda. Klubis täisproffe pole ja minagi käin lisaks tööl, aga seegi oli mu enda soov. Mahud pole suured ja nii saan end ka muul elurindel värskena hoida."

Amo HK tegutseb Alstermo nimelises väikelinnas ja mängis varem Alstermo IF-i nime all. Suuri saavutusi klubil pole, ent mullu lõpetati Allsvenskani ehk Rootsi esiliiga põhiturniir kolmandana ning mängiti üleminekumänge tõusuks kõrgliigasse (Handbollsligan), kuid kaotati mängudega 0:3 Hammarby IF-ile.

"Olen meeskonna juures vähest aega, aga kõik sujub suurepäraselt," lisas Rooba. "Klubi on väga asjalik, trennid intensiivsed ja huvitavad. Mängime kiiret käsipalli ja palju rünnakulõppe ehitatakse üles ääremängijatele, mille vastu mul pole muidugi midagi. Amo HK suurem eesmärk on tõusta kõrgliigasse ja väiksem jõuda vähemalt nelja hulka ehk üleminekumängudele."

Rooba siirdumisele Amo ridadesse aitas kaasa ka huvitav tõsiasi. Nimelt liitus suvel klubiga Kosovo koondise väravavaht Flamur Gerbeshi ja mäletatavasti viskas Eesti koondise paremäär kahes jaanuarikuises EM-valikmängus Kosovo võrku 15 palli. "Ta olla öelnud jah, et kui tahate head paremäärt, siis võtke see mees ära," muigas Rooba.

Saksamaa 2. Bundesligas ei lähe eestlaste klubidel hästi

Et nädalavahetusel on võistlustules koguni 15 välismaal pallivat Eesti käsipallurit, siis kiire kokkuvõte ka nädala sees toimunud mängudest. Janar Mägi koduklubi EHV Aue sai Saksamaa 2. Bundesligas 23:27 (10:11) kaotuse just Rooba endiselt tööandjalt HSG Nordhorn-Lingenilt.

Samas liigas sai juba neljanda kaotuse Karl Roosna ja TUSEM Essen ning sel korral väga valusa kodusaalis kui liiga uustulnuk HC Rhein Vikings kolm sekundit enne lõppu 24:23 (13:10) võiduvärava viskas. Meie mehed jäid selles voorus nullile. Aue jätkab enne nädalavahetuse mänge 1 võiduga 15. tabelireal, TUSEM on võiduta viimane ehk 20.

Mikk Pinnonen pidi samuti kaotust tunnistama kui Islandi kõrgliiga avavoorus jäi tema UMF Afturelding 23:27 (11:11) alla IBV Vestmannaeyjarile. Pinnonen viskas ühe värava. Valdar Noodla ei saanud kätt valgeks kui Helsingi Dicken alistas Soome kõrgliigas kindlalt 33:19 (18:9) Pargas IF-i. Martin Johansson viskas küll kaks väravat ja andis kolm söötu, kuid tema Bukaresti Steaua pidi vastu võtma hooaja esimese kaotuse, jäädes HC Odorheile alla 20:26 (12:14).