Eesti käsipallikoondise esiväravavaht siirdus Bundesliga klubisse

Saksamaal mängivate Eesti käsipallurite rühm sai tõhusat täiendust, kui Rasmus Ots siirdus Viljandi HC-st mullu Saksamaa 2. Bundesliga võitnud ja kõrgliigasse tõusnud Bergischer HC ridadesse.

25-aastane Eesti koondise esiväravavaht sõlmis värske Bundesliga klubiga 1+1 lepingu, teatab Käsipalliliit.

"Käisin klubis juuni algul testimas ja kuigi tegu oli vaid kolmepäevase prooviperioodiga, siis õnnestusin treeningutel hästi ning eile kirjutasin lepingule alla," sõnas Ots. "Diil on nii-öelda kahepoolne ehk treenin küll esindustiimiga, aga võin mängida ka Bergischer HC duubelmeeskonnas. Teine võistkond mängib Saksamaa tugevuselt neljandas sarjas ehk Oberligas."

Kahe kohaliku klubi ühinemisel 2006. aastal moodustunud Bergischer HC esines aastatel 2013-17 neli hooaega järjest Bundesligas ning tõusis mullu vaid üheaastase vaheaja järel tagasi. Wuppertalis ja Solingenis kodumänge pidav klubi võitis 2017/18 ülekaalukalt 2. Bundesliga, saades 38st mängust 35 võitu ja lõpetas 11-punktilise edumaaga teise tõusja SG BBM Bietigheimi ees.

"Mullu oli meeskonnas probleeme kui puudus tasemel kolmas väravavaht, nii et selles rollis mind nähaksegi," selgitas Ots. "Mulle see sobib, sest tegu on ikkagi minu esimese välislepinguga ning kõik uus vajab harjumist. Väljakutse on suur, aga sihid on mul kõrgel. Realistlikult usun, et madalamal tasemel alustamine sobib paremini kui kohe Eesti liigast Bundesligasse hüpata."