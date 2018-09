Eesti käsipallikoondise ääremängija liitus Rootsi kõrgliigaklubiga

"Tunnistan, et pole peatreeneriga veel kontaktis olnudki, aga tean teda see-eest Saksamaal mängitud aegadest ning loodan, et meil tekib hea klapp nii väljakul kui platsiväliselt. Mitmed mängijad on vahetunud ja kindlasti ei saa meeskonnal kerge olema, aga loodan kaasa aidata, et kerkiksime tabelis kõrgemale kui viimastel aastatel," kinnitas Rooba.