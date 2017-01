Eesti käsipallikoondis alustas 2020. aasta EM-valikturniiri võidukalt, alistades kolmapäeva hilisõhtul võõrsil peetud kohtumises Kosovo kindlalt 31:17 (13:7).

Eesti parimana viskas Jürgen Rooba 8 väravat. Pühapäeval ollakse sama vastasega uuesti vastamisi, siis juba Põlvas.

Eestlased alustasid Gjakovë's suurepäraselt, nõelati mitme kiirrünnakuga ja 6:0 spurdi järel saadi 8:2 eduseis. Rooba oli selleks hetkeks visanud pooled külaliste väravatest, ent võimsas tõrjehoos oli väravasuul ka Eston Varusk. Kosovot hoiti 12 minutit täiesti kuival, kui poolaja keskel oli Eesti koondise visete tabavusprotsent uskumatu 73 ning vastastel sama number vaid 20!

Viie- või kuueväravaline eduseis jäi püsima poolaja lõpuni, ehkki mitmel korral mängis Eesti vähemuses. Vaheajale mindi Eesti eduseisul 13:7, Saksamaa teise liiga klubi TSG Nordhorn-Lingeni ridadesse kuuluv Rooba oli visanud 5, Andris Celminš ja Uku-Tanel Laast 2 väravat.

Eesti koondise peatreener Rein Suvil oli loomulikult hea meel sellise avapoolaja üle. "Eks me ju rõhutasime enne mängu, et on väga oluline nii-öelda stardipakkudelt hästi minema saada. Sealt tuli hea emotsioon ja see kandis meid läbi kogu kohtumise."

Teisel pooltunnil mängupilt ei muutunud, kümne minutiga kasvas Eesti edu kahekohalise numbrini ja veidi hiljem juba 13-väravaliseks. Kosovo asendas pidevalt väravavahi seitsmenda platsimängijaga ning lõikas ikka ja jälle näppu – korduvalt viskas Eesti väravaid tühja puuri, seda isegi oma väljakupoolelt.

Korraks lasti Kosovo jälle paari värava võrra lähemale, aga väravasuule tulnud Rasmus Ots tõrjus poolteist minutit enne lõppu kaks 7-meetri viset järjest ja Armi Pärt vastas kahe tabamusega. Nii sai Eesti kindla 31:17 võidu.

"Natuke üllatav oli, ootasime tugevamat vastupanu, aga eks ta tuli ainult pealtnäha kergelt – mängijaid tegid selle nimel platsil ikka rasket tööd," sõnas Suvi. "Tegime hea etteaste, kõik pallurid mängisid oma koha välja. Kuigi edasiseks andis avavõit positiivse laengu, peame olema ettevaatlikud, et järgmistes mängudes vastaseid mitte alahinnata."

Eesti resultatiivseimaks palluriks jäigi Rooba, kes viskas 8 väravat. Kristo Voika lisas 5, Celminš 4, Henri Hiiend ja Armi Pärt 3, Laast ja Henri Sillaste 2 tabamust ning Karl Roosna, Kaspar Lees, Kristjan Muuga ja Martin Johannson 1 värava. Kodumeeskonna parimana sai Valon Dedaj kirja 5 tabamust.

Valikturniiri B-alagrupis on Türgil 3 punkti (2-st mängust), Eestil 2 (1) ning Kosovol 1 punkt (3). Juba pühapäeval, 8. jaanuaril kohtub Eesti Kosovoga koduväljakul. Mäng peetakse Põlvas, Mesikäpa hallis, algusega kell 19:30 ning kohtumisest teeb otseülekande ETV2.