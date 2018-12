Eesti käsipallikoondis peab aasta alguses Poolas treeninglaagri

Eesti peatreener Thomas Sivertsson viib laagrisse 18 meest, kelle hulgas nii kogenuid pallureid kui esimest korda rahvusmeeskonda kuuluvaid noori.

Jaanuarikuine laager oli Eesti koondisel plaanis juba ammu, sest suve hakul palgatud uus peatreener soovis just võimalikult paljude palluritega pikemalt koos töötada, et mõnel detsembrilõpu rahvusvahelisel turniiril osaleda. Kõiki paremaid Balti mere äärses väikelinnas Wladyslawowos, Poola olümpiaettevalmistuskeskuses toimuvasse laagrisse kokku ei tooda.

Vigastused jätavad kõrvale Mait Patraili, Henri Sillaste ja ilmselt ka Karl Toomi, mitme kogenud palluriga oli kokkulepe, et nood saavad puhkust. Nii puuduvad laagrist Dener Jaanimaa, Marius Aleksejev, Eston Varusk ja Kristjan Muuga. Muudel põhjustel jäid eemale Andris Celminš, Tõnis Kase, Ardo Puna ja Sten Maasalu.

"Algusest peale oli selge, et kõiki pallureid me kokku ei saa. Oli loogiline anda Denerile puhkust, sest ta mängib igas kohtumises Saksamaal 50-60 minutit ning kogenud mängijana sobitub meie süsteemi kindlasti lihtsamalt. Karl Toomi osas olen veel ootaval seisukohal ning loodan, et ta taastub pöidlavigastusest ja ühineb meiega," kommenteeris Eesti koondise peatreener Sivertsson.

"Sügisel enne esimesi MM-valikmänge sain meeskonnaga koos olla vaid kolm päeva ja nüüd on hea võimalus astuda paar sammu tagasi ning teha vajalikku ettevalmistavat tööd. Saame vaadata, mida toona õppisime ja seda kinnistada. Samal eesmärgil on tähtsad ka kaks mängu Poola B-koondisega," hindas 53-aastane rootslane.