Eesti käsipallikoondis loositi EM-valikgruppi Läti, Hollandi ja Sloveeniaga

Finaalturniirile pääseb esmakordselt ajaloos 24 meeskonda ning see peetakse Austrias, Norras ja Rootsis 2020. aasta jaanuaris. Ka kolm korraldajamaad on EM-ide ajaloos esmakordne. Lisaks võõrustajate triole pääses otse 24 hulka tänavune Euroopa meister Hispaania.

Kaheksast alagrupist saavad otsepääsme iga neliku kaks paremat ning lisaks neli paremat kolmandal astmel lõpetanut. Kolmanda koha omanike pingerida paika pannes arvestatakse ainult mänge alagrupi kahe esimese vastu. Seega lisaks esmasele ülesandele esikolmikusse murda, tuleks edukalt vastu saada alagrupi kahele tugevamale, Eesti puhul siis koondiste paigutuse järgi loogiliselt Sloveeniale ja Hollandile.

"Ainus eesmärk saab olla edasipääs," tunnistas eile 30-aastaseks saanud Patrail. "Muidu poleks ju mõtet mängima minnagi. Loomulikult saab väga raske olema, aga usutavasti kujunevad võtmemängudeks vastasseisud lõunanaabritega. Kui Lätit edestada ja näpistada punkt või kaks Hollandilt, peaks edasipääsulootus kõrge olema."

MM-pronks Sloveeniat hindas Patrail väga tugevaks. "Sloveenid mängisid hiljuti EM-finaalturniirilgi huvitavat ja agressiivset käsipalli, ehkki jäid kaheksandaks. Holland on toonud sisse palju noort verd, mitmed mängijad siirdunud Bundesligasse, ent usun, et kui teeme oma töö õigesti, on Holland mängitav vastane, nagu Lätigi," lisas TSV Hannover-Burgdorfi vasaksisemine.

Alagrupimängude täpne kalender selgub peagi, aga esimesed kaks kohtumist toimuvad juba 24.-28. oktoobrini käesoleval aastal, kui Eesti sõidab külla Hollandile ja võõrustab Sloveeniat. Ülejäänud neli mängu peetakse 2019. aastal – kaks aprillis ja kaks juunis. Finaalturniir korraldatakse 10.-26. jaanuarini 2020. aastal Malmös, Göteborgis, Stockholmis, Trondheimis, Grazis ja Viinis.