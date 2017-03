Käsipall HC Kehra vs Põlva Serviti

Laupäeval selgusid veel kaks käsipalli Balti liiga finaalturniirist osavõtjat. Eesti klubide vastasseisus sai uskumatult dramaatilise lõpplahendusega finaalturniirile Põlva Serviti, alistades HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 25:24 (12:13).

Edasipääsu kindlustasid põlvalastele võõrsil enam visatud väravad! Viljandi HC kaotas Riihimäe Cocksile kordusmänguski, sel korral suurelt 22:41 (10:22).

Serviti ja mullune Balti liiga tšempion Cocks ühinesid Minski SKA-ga tänavuste Final Four'i jõudnute seas. Neljas tiim ja samas põlvalaste poolfinaalivastane selgub pühapäeval Kaunases, kus Zaporožje ZTR sai avamängus Kaunase Granitas-Karysi vastu 27:24 edu. Nelja meeskonna finaalturniir toimub 8. ja 9. aprillil Põlvas.

Publik nägi käsipalli "täie raha eest"

Palju võrdsemaks üks käsipallimäng ilmselt enam minna ei saa kui Serviti ja Kehra laupäeva õhtul Põlvas etendasid. Viigiseis oli tablool üheksal korral ja enamuse mänguajast juhtis külalismeeskond, kes oli nädal tagasi võitnud avakohtumise 27:26. Võõrustajad said mängus esmakordselt ette 57. minutil (!), kui Anatoli Tšeslov tegi seisuks 24:23.

Kehra viigistas ja omas minut enne lõppu palli kui aja maha võttis. "Denis Lõokene tõrjus kehralaste viske, asendasime ta kohe seitsmenda väljakumängijaga. Mängisime korraliku pika rünnaku, mille tulemusena Roman Aizatullov umbes kaheksa sekundit enne lõpuvilet meid jälle ette viis ning kuigi Kehral oli võimalus keskelt tühja väravasse pall saata, jõudis Lõokene õigel ajal tagasi," kirjeldas Serviti peatreener Kalmer Musting kohtumise lõpuhetki.

"Tegime palju tehnilist praaki, jäime jälle hätta realiseerimisega ning ei saanud kuidagi kinni Mikita Jermaševitšit," lisas Musting. "Näha oli sellist finaalmängu ärevust ja pinget, mis tekitas ebakindlust. Lõpus saime mängu paremini käima ja igal juhul said kõik saali tulnud fännid käsipallietenduse nii-öelda täie raha eest."

Indrek Lillsoo: Väga valus ja väga kahju

Kehra peatreener Indrek Lillsoo oli arusaadavalt pettunud. "Väga valus ja väga kahju just mängijate pärast. Tegime nagu kõik õigesti, kontrollisime mängu ja juhtisime pea terve kohtumise. Väsimus, õnn, mängujuht Uku-Tanel Laasti haigestumine – küllap on need põhjused, miks nii läks," arvas Lillsoo.

Viimaste minutite kohta sõnas kehralaste juhendaja: "Lõokene tegi hea tõrje ja Serviti võttis riski, mis sel korral õigustas. Usun, et tänavuste Balti liiga mängude põhjal väärinuks me kohta nelja parema seas, aga midagi pole teha. Elu läheb edasi, juba kolmapäeval mängime Servitiga uuesti Eesti meistrivõistlustel."

Serviti poolel oli täpseim Henri Sillaste 7 tabamusega. Hendrik Varul viskas 6, Raiko Rudissaar, Aizatullov ja Carl-Eric Uibo 3, Henri Hiiend, Sander Sarapuu ja Tšeslov 1 värava. Kehra ja mängu parimana sai Jermaševitš kirja 10 tabamust. Dmõtro Jankovski arvele jäi 5, Martin Nerut, Indrek Normak ja Kaspar Lees lisasid 2 ning Jaan Kauge, Marko Slastinovski ja Anton Borovski 1 värava.

Viljandi langes Cocksi haardes kindlalt

Reede õhtul Riihimäe Cocksile tosina väravaga kaotanud Viljandi HC purustati Balti liiga tiitlikaitsja poolt päev hiljem veelgi kindlamalt. 20. minutiks juba 15:5 eduseisus olnud soomlased said suureskoorilise 41:22 (22:10) võidu ja edenesid viiendat aastat järjest finaalturniirile.

"Jäime kohe alguses rongi alla ja tundus, et ei suutnud täna end piisavalt sundida," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks. "Eilsega võrreldes panid nemad veel käigu juurdegi ning meie vastupidi, andsime natuke järele. Klassivahe oli liiga suur ning Cocksi komplekteeritus ja kogemused olid hetkel liiast."

Balti liiga kokkuvõtteks sõnas Koks, et miinimumeesmärk ehk alagrupist edasipääs sai täidetud, aga võinuks püüda ka enamat. "Mõned alagrupimängud – näiteks kaks kaotust Kehrale – jäävad kripeldama, saanuks ehk võidelda ka alagrupi kolmanda koha eest. Eks üritame uuel hooajal jälle, meie jaoks on Balti liiga näol tegemist väga tähtsa turniiriga," lisas Koks.

Nagu reedelgi, olid mulkide parimad snaiprid Kristo Voika ja Sten Maasalu, visates mõlemad 5 väravat. Käe said valgeks veel Sergei Rodjukov ja Ott Varik 3, Raiko Roosna ja Martin Allikalt 2 ning Kristjan Koovit ja Mark Lõpp 1 tabamusega. Cocksi parimana viskas Nico Rönnberg 7 väravat.