Dener Jaanimaa vahetas Bundesligas klubi

Eesti käsipallikoondislane Dener Jaanimaa vahetas Saksamaal klubi ning siirdus MT Melsungeni tiimist TuS N-Lübbecke meeskonda.

28-aastane eestlane allkirjastas Lübecki linna klubiga lepingu kuni 2021. aasta suveni.

Alates 2011. aastast Saksamaal mängiv Jaanimaa on varem esindanud ka EHV Aue, ThSV Eisenachi, HSV Hamburgi ja THW Kieli meeskondi.

"Olen väga õnnelik, et sain nii lühikese etteteatamise aja jooksul uude klubisse siirduda. Loodan meeskonda tema kõrgliigasse jäämise võitluses aidata," sõnas Jaanimaa klubi kodulehekülje vahendusel.

Lübecki meeskond on 19 vooru järel 8 punktiga 16. kohal. Meistriliiga kaks viimast meeskonda on neist vaid punkti kaugusel. Eestlane endine tööandja Melsungen on kuues.