Dener Jaanimaa: näeme kindlasti kõrgetasemelist MM-turniiri

Avasõnad ütleb kolmel korral Eesti parimaks käsipalluriks valitud rahvuskoondise ja TuS N-Lübbecke paremsisemine Dener Jaanimaa:

"Ootan põnevusega MM-i algust ja kavatsen nautida head käsipalli. Maailma parimad tiimid on koos ning näeme kindlasti kõrgetasemelist turniiri. MM-finaalturniiril saab olema väga äge just tempo, millega meeskonnad mängivad ja kuidas väravavahtide tõrjete või hea kaitse pealt joostakse kiirrünnakutesse.

Rääkides soosikutest tooksin välja neli koondist. Saksamaal on kodust MM-i kõvasti haibitud ja kui võibolla mängijate kvaliteedilt jäädakse mõnele alla, siis hea meeskonnatöö ja koduseinte abil võivad sakslased kaugele jõuda. Otsest lemmikut mul pole, aga Taani on siiski kogu aeg meeldinud ning neil on väga kogenud ja kvaliteetne tiim.

Loomulikult on tiitlikaitsja Prantsusmaa alati suursoosik. Ehkki prantslaste supertäht Nikola Karabatic on seekord puudu, siis on nad aasta-aastalt tipus ja küllap lähevad kaugele nüüdki. Ja hispaanlased tulid mullu Euroopa meistriks ning neil on kaua koos tegutsenud, targalt mängiv meeskond, kelle esituses rumalaid otsuseid tihti ei näe.

Päeva lõpuks teevad kõik koondised platsil suures osas samu asju, lihtsalt mõni teeb neid teistest paremini. Taktika osas ei oota erilisi uuendusi, määravaks saab individuaalne kvaliteet – kel seda rohkem, jõuab esimeste hulka ja kel kõige enam, tuleb maailmameistriks.