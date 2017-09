DELFI VIDEO | Martin Noodla võttis vedada Eesti naiste käsipallikoondise taaselustamise

Üle pikkade aastate kutsutakse ellu Eesti naiste käsipallikoondis. Naiskonna peatreeneriks on Audentses spordigümnaasiumi ja Aruküla/Audentese meistriliiga meesonna juhendaja Martin Noodla.

"Terve eelmise hooaja tundsid naisvõistkondade treenerid huvi, et äkki oleks võimalik naiste koondise tegemised taaselustada. Ma natuke seedisin seda olukorda ja tekkis täiesti juhuslikult võimalus naiste koondisega regulaarselt hakata koos käima. Suhteliselt harukordne, et koondise tasemel on võimalik naistega iganädalaselt vähemalt korra kokku saada," rääkis Noodla naiste koondise taassünnist. "Selle peale annab ehitada pikema projekti ülesse. Võimalikult korrektselt ja ilma kiirustamata ning paanikata. Et käsipall tervikuna areneks, on vaja et kõik erinevad suunad tuleks arenguga kaasa. Hakkame musta tööga pihta."

Kokku on lepitud ka esimesed mängud. Novembris kohtutakse kahel korral Soome koondisega.