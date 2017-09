DELFI VIDEO | Kalmer Musting kentsakast olukorrast: siin ei ole midagi huvitavat, kõik on juba paigas

Käsipalli meistriliigas mängib algaval hooajal kaks Põlva meeskonda. Eesti vaieldamatu tipp, eurosarjas teise ringi pääsenud Serviti ning mullu esiliiga finaalis mänginud Coop.

Ülesandmise põhjal on mõlema meeskonna peatreener Kalmer Musting, kes peab nüüd pead murdma, kumma meeskonna pingil vägesid juhatada.

"Siin ei ole midagi huvitava, kõik on juba paigas. Kalmer Musting on noorema võistkonna pingi peal ja Eesti koondise peatreener Rein Suvi Serviti omal," klaaris Põlva käsipalli eestvedaja. "Eks me sel aastal lahendamegi neid olukordi nii, et mina olen kogu aeg Coopi noortega ja Rein käib tihti Servitiga välismängudel ise. Arvan, et Eesti koondist silmas pidades on see väga hea, ta saab ennast Servitit juhendades soojaks teha," muigas Musting.

Käsipalli üldist arengut silmas pidades hindas Musting väga heaks märgiks, et võistkondade arv on meistriliigas tõusnud kaheksani ning tervelt neli Eesti klubi lööb kaasa Balti liigas. "Kui juurde tulevad need võistkonnad, kus on nooremapoolsed mängijad, see annab lootust, et meil rahvuskoondisele järelkasvu tuleb."