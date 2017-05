DELFI VIDEO: Kalmer Musting finaalseeria kohtunikest: ma võin samamoodi vastu visata - esimest mängu vilistasid endised Kehra mängijad!

Kolmapäeva õhtul taaskord Eesti käsipallimeistriks tulnud Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting ei nõustunud HC Kehra juhendaja Indrek Lillsoo väitega, nagu oleksid neljanda mängu puhul kohtunike vile Põlvat soosinud.

Kas võitmine ja järjekordne meistritiitel on Mustingu jaoks juba tavaline kevadekuulutaja? "Minu arvutuste järgi kümnes finaalseeria ja kaheksas võit. Muutub natuke rutiiniks juba, aga sellel ei tohi lasta sündida. Ma olin selles finaalis ka esimesest mängust neljandani väga näljane ja üritasin kogu oma näljasust ja ahnust ka mängijatesse süstida," sõnas kogenud treener. "Ma arvan, et see õnnestus väga hästi."

Kehra peatreener Indrek Lillsoo kurtis, et neljandas mängus lasid kohtunikud - endised Serviti mängijad! - palluritel kaitses liiga jõuliselt mängida. "Ikka võib visata niiviisi kive üksteise kapsaaeda - ma võin samamoodi vastu visata, et esimest mängu vilistasid endised Kehra mängijad!" muigas Musting. "Kohtunike teema on meil ka väga aktuaalne, ainult ühte mängu vilistas välispaar. Ma ütleks, et vilepartiid olid okeid."

