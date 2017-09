DELFI VIDEO | Ambitsioonikas Risto Lepp: kui tahaks lüüa Meistrite liigas platsi puhtaks, oleks vaja 10-15 miljonit eurot

Eesti käsipalli meistriliigas stardib tänavu kaheksa meeskonda, kellest kaks on uued tulijad. Üks uustulnuk HC Tallinn võttis kohe ette ka Balti liigas osalemise.

Klubi tegevjuht Risto Lepp paistab silma ambitsioonikusega. Eesmärgiks on klubist vormida noorte talentide kasvulava, mida tunnustaks kogu käsipallimaailmas.

"Minu arust on see kõige õigem visioon, mida täisväärtuslik klubi peaks tegema, eriti väikeses Eestis," on Lepp idee õiguses enam kui kindel. "Kui me mõtleme, et tahaks lüüa Meistrite liigas platsi puhtaks, siis oleks vaja 10-15 miljonit eurot. Kust me selle võtame? Hakkan ise ärimeheks, võib-olla panen selle raha. Okei. Aga see eeldab asjade kokkulangevust ja suuri niiöelda naftarahasid. Selle peale me reaalselt loota ei saa. Ent miljon eurot Eestis kokku saada ei tohiks olla väga suur probleem, kui me räägime Meistrite liiga projektist. Aga enne seda tuleks oma kasvandikke kõvasti "toota". Kui me jõuaks klubis kümne professionaalse treenerini, keda saab kogu aeg edasi koolitada, kui me saaks Tallinnasse oma ehtsa käsipallikeskuse, siis teades minu ambitsioone ja isa tahet, on kõik vaid aja küsimus," rääkis Lepp.

HC Tallinn tegeleb noorteklubina 2012. aastast, tänavu otsustati astuda samm ülespoole.