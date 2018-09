Bundesligas vigastada saanud Patrail: koondisemängudeks mind vist mängukorda ei saa

Nagu mainitud, Saksamaa Bundesligast häid uudiseid ei tulnud. Üle-eelmisel pühapäeval viie värava ja viie sööduga TSV GWD Mindenit 30:25 alistada aidanud Mait Patrail sai kohtumise lõpul vigastada. Uue nädala algul selgus, et tegu polnud vana seljatrauma ägenemisega, vaid hoopis tõsisema hädaga.

Mait Patrail: koondisemängude ajaks mind mängukorda vist ei saada

"Kaitses võideldes tundsin, kuidas seljast käis nõks läbi," kirjeldas Patrail. "Järgmisel päeval ei saanud õieti käiagi ning uuringud näitasid, et üks disk on välja nihkunud. Rahu ja süstid on hetkel ainus ravi ning öeldi, et võtab aega 5-10 nädalat. Ise loodan muidugi minimaalse ajaga piirduda, aga hetkel ei saa üle 400 meetri kõndidagi."

Hooaega suurepäraselt alustanud – kuue liiga- ja karikamänguga oli kirjas 15 väravat ning 27 söötu – Patraili mängupaus tähendab ilmselt ka oktoobri lõpus toimuvate Eesti koondise EM-valikmängude vahelejätmist. "Väga kahju, aga nii kiiresti vist mängukorda mind ei saada," kurvastas Patrail.

Ilma eestlaseta mänginud TSV Hannover-Burgdorf sai läinud nädalal valusa 28:29 (14:16) kaotuse mulluselt pronksitiimilt Berliini Füchse. Ja et Bergischer HC teine väravavaht Bastian Rutschmann tervenes, siis jäi mänguajata ka Rasmus Ots, aga tema koduklubi alistas 35:26 (18:10) TBV Lemgo Lippe. Mõlema eestlase klubid on viie vooru järel kuue punkti peal ning jagavad 5.-8. kohta.

Saksamaa madalamates liigades võideti viiest mängust neli